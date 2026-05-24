Süper Lig’in 2026-2027 sezonunda 13 şehirden 18 takım yer alacak. En fazla temsil yine 6 kulüple İstanbul olurken, Çorum FK’nın yükselişi dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig’de 2026-2027 sezonunun takımları netleşti. Yeni sezonda ligde 13 farklı şehirden toplam 18 takım mücadele edecek.

Trendyol 1. Lig’de sezonu ilk iki sırada tamamlayan Erzurumspor FK ile Amed Sportif Faaliyetler Süper Lig’e yükselirken, play-off’larda şampiyon olan Çorum Futbol Kulübü de üst lige çıkma başarısı gösterdi.

Öte yandan Süper Lig’de 2025-2026 sezonu Fatih Karagümrük, Kayserispor ve Antalyaspor’un küme düşmesiyle kapandı ve bu takımlar 1. Lig’e geriledi.

EN FAZLA TAKIM İSTANBUL'DAN

Yeni sezonda en fazla takım yine İstanbul’dan olacak. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir, Kasımpaşa ve Eyüpspor ile İstanbul, 6 kulüple Süper Lig’de en çok temsil edilen şehir konumunu korudu.

İstanbul’un ardından Ankara, İzmir, Gaziantep, Antalya, Konya, Kocaeli, Samsun, Trabzon, Rize, Erzurum, Diyarbakır ve Çorum da birer takımla ligde yer alacak.

2026-2027 sezonunda Süper Lig’de mücadele edecek takımlar ise şu şekilde oluştu:

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir, Kasımpaşa, Eyüpspor, Trabzonspor, Göztepe, Samsunspor, Çaykur Rizespor, Konyaspor, Kocaelispor, Alanyaspor, Gaziantep FK, Gençlerbirliği, Erzurumspor FK, Amed Sportif Faaliyetler ve Çorum FK.

Yeni sezonla birlikte ligde rekabetin daha da artması beklenirken, özellikle yükselen Anadolu takımlarının performansı şimdiden merak konusu oldu.

