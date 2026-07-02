Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş, kamp dönemindeki ilk hazırlık maçında Macaristan temsilcisi Gyirmot ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı taraftarlar, Beşiktaş-Gyirmot maçının saatini, yayın bilgilerini ve kamp kadrosunu araştırıyor. Peki, Beşiktaş-Gyirmot maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul etabını tamamladıktan sonra Slovakya kampına geçen siyah-beyazlı ekip, ilk hazırlık sınavını Gyirmot karşısında verecek. Teknik heyetin yeni transferleri ve genç oyuncuları değerlendirmesi beklenen mücadele öncesinde maçın yayın durumu da netlik kazandı.

BEŞİKTAŞ-GYİRMOT MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Gyirmot arasındaki hazırlık karşılaşması 2 Temmuz Perşembe günü saat 18.00'de Slovakya'daki X-BIONIC SPHERE tesislerinde oynanacak. Yeni sezon öncesindeki ilk hazırlık maçına çıkacak siyah-beyazlı ekip, kamp çalışmalarındaki son durumunu sahaya yansıtmayı hedefliyor.

Beşiktaş-Gyirmot maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş-Gyirmot maçı yayın bilgileri

Karşılaşma için resmi bir yayıncı kuruluş bulunmuyor. Beşiktaş-Gyirmot mücadelesi televizyon veya dijital platformlardan canlı yayınlanmayacak. Kulübün resmi kanalları üzerinden maçla ilgili gelişmelerin paylaşılması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ-GYİRMOT MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Beşiktaş-Gyirmot hazırlık maçı için resmi bir yayıncı kuruluş açıklanmadı. Mücadele televizyon ya da dijital platformlardan canlı yayınlanmayacak.

Beşiktaş-Gyirmot maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş-Gyirmot maçı yayın bilgileri

BEŞİKTAŞ HAZIRLIK KAMPI KADROSU

Moatasem Al Musrati, Jean Onana, Joao Mario, Elan Ricardo, Emrecan Uzunhan, Can Keleş, Gökhan Sazdağı ve Tayyip Talha Sanuç dahil edilmedi.

Slovakya kampında bulunan isimler:

Emir Yaşar, Emre Bilgin, Ahmet Okutan, Mehmet Tuğra Yeşilyurt, Milot Rashica, Semih Kılıçsoy, Felix Uduokhai, Junior Olaitan, Kartal Kayra Yılmaz, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Devrim Şahin, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Ahmet Sami Bircan, Ali Pağda, Cumali Gürsel, Fahri Kerem Ay, Kartal Cengizer, Mustafa Azem Yortaç, Ozan Sevim.

Nijeryalı futbolcu Wilfred Ndidi bugün (2 Temmuz 2026), Asım Efe Işık ise 4 Temmuz Cumartesi günü kampa katılacak.

FIFA Dünya Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takımında olan Orkun Kökçü, Amir Murillo ve Hyeon-gyu Oh, kampa 10 Temmuz Cuma günü kampa dahil olacak. Emmanuel Agbadou'nun durumu ise daha sonra belli olacak.

Beşiktaş-Gyirmot maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş-Gyirmot maçı yayın bilgileri

BEŞİKTAŞ HAZIRLIK MAÇLARI PROGRAMI

2 Temmuz Perşembe:

18.00 Beşiktaş-Gyirmot (X-BIONIC SPHERE)

5 Temmuz Pazar:

18.00 Beşiktaş-MTE 1904 KFT (MTE 1904)

10 Temmuz Cuma:

18.00 Beşiktaş-Mattersburg (Pappelstadion) (35'er dakikadan iki devre)

19.30 Beşiktaş-Widzew Lodz (Pappelstadion) (35'er dakikadan iki devre)

14 Temmuz Salı:

12.00 Beşiktaş-Dinamo Malzenice (X-BIONIC SPHERE)

18.30 Beşiktaş-Spartak Trnava (Anton Malatinsky)

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