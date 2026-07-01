Beşiktaş’ın yıldız kaptanı Orkun Kökçü, Dünya Kupası sonrası dinlenmek yerine takımıyla birlikte çalışmayı tercih etti.

MURAD TAMER - Beşiktaş’ın yıldız kaptanı Orkun Kökçü’den örnek hareket... Yeni sezon öncesi büyük bir sorumluluk alan millî futbolcu, Dünya Kupası sebebiyle geçirdiği yoğun dönemin ardından dinlenmek yerine takımıyla birlikte çalışmayı tercih etti. “Yapılacak işler varken tatile gerek yok” diyen yıldız oyuncu, tatil programını erkene çekerek siyah beyazlı ekibin hazırlıklarına katılma kararı aldı.

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KAMPA KATILACAK

Beşiktaş’ı üç hafta sonra UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda oynanacak kritik Midtjylland karşılaşması beklerken, Orkun Kökçü de hazırlık sürecini kaçırmak istemedi. Yıldız orta saha oyuncusu, takımın Slovakya’da gerçekleştireceği kampa planlanandan önce dâhil olarak hem fiziksel hem de taktik çalışmalarda yer alacak. Orkun’un bu kararı, teknik heyet tarafından takdirle karşılandı.

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