Beşiktaş'ta Orkun Kökçü’den fedakârlık
Beşiktaş’ın yıldız kaptanı Orkun Kökçü, Dünya Kupası sonrası dinlenmek yerine takımıyla birlikte çalışmayı tercih etti.
- Orkun Kökçü, tatil programını erkene alarak Beşiktaş'ın hazırlıklarına katılma kararı aldı.
- Millî futbolcu, Dünya Kupası sonrası yoğun dönemin ardından dinlenmek yerine takımıyla çalışmayı tercih etti.
- Beşiktaş'ı üç hafta sonra UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda kritik bir Midtjylland karşılaşması bekliyor.
- Orkun Kökçü, takımın Slovakya'daki kampına planlanandan önce dahil olacak.
- Yıldız oyuncu, hem fiziksel hem de taktik çalışmalarda yer alacak.
- Orkun'un bu kararı teknik heyet tarafından takdirle karşılandı.
MURAD TAMER - Beşiktaş’ın yıldız kaptanı Orkun Kökçü’den örnek hareket... Yeni sezon öncesi büyük bir sorumluluk alan millî futbolcu, Dünya Kupası sebebiyle geçirdiği yoğun dönemin ardından dinlenmek yerine takımıyla birlikte çalışmayı tercih etti. “Yapılacak işler varken tatile gerek yok” diyen yıldız oyuncu, tatil programını erkene çekerek siyah beyazlı ekibin hazırlıklarına katılma kararı aldı.
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KAMPA KATILACAK
Beşiktaş’ı üç hafta sonra UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda oynanacak kritik Midtjylland karşılaşması beklerken, Orkun Kökçü de hazırlık sürecini kaçırmak istemedi. Yıldız orta saha oyuncusu, takımın Slovakya’da gerçekleştireceği kampa planlanandan önce dâhil olarak hem fiziksel hem de taktik çalışmalarda yer alacak. Orkun’un bu kararı, teknik heyet tarafından takdirle karşılandı.