Türkiye Gazetesi
Alejandro Grimaldo imzayı attı: 4 yıllık sözleşme
İspanyol devi Atletico Madrid, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de anılan Bayer Leverkusen'in yıldız sol beki Alejandro Grimaldo'yu kadrosuna kattığını duyurdu.
Özetle
Kaydet
Spor 2 dk önce
Atletico Madrid, yeni sezon öncesi savunma hattına Alejandro Grimaldo'yu takviye etti.
- Atletico Madrid, Alejandro Grimaldo ile 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı.
- Bayer Leverkusen'e 20 milyon avro bonservis bedeli ödenecek.
- Grimaldo, son iki sezondur Bayer Leverkusen forması giyiyordu.
- Daha önce adı Süper Lig'de Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılmıştı.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Atletico Madrid, savunma hattına önemli bir takviye yaptı.
4 YILLIK SÖZLEŞME
Kulüpten yapılan açıklamada, Alejandro Grimaldo ile anlaşma sağlandığı ve deneyimli futbolcunun 2030 yılına kadar sözleşme imzaladığı bildirildi. Atletico, Alejandro Grimaldo transferi için Bayer Leverkusen'e 20 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.
ÜLKESİNE GERİ DÖNDÜ
Son iki sezondur Bayer Leverkusen forması giyen Grimaldo, gösterdiği başarılı performansın ardından kariyerine yeniden La Liga'da devam etme kararı aldı.
SÜPER LİG İDDİALARI
30 yaşındaki İspanyol yıldızın ismi, Süper Lig'de Fenerbahçe başta olmak üzere Beşiktaş ile de sıklıkla anılmıştı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR