İspanyol devi Atletico Madrid, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de anılan Bayer Leverkusen'in yıldız sol beki Alejandro Grimaldo'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Atletico Madrid, savunma hattına önemli bir takviye yaptı.

4 YILLIK SÖZLEŞME

Kulüpten yapılan açıklamada, Alejandro Grimaldo ile anlaşma sağlandığı ve deneyimli futbolcunun 2030 yılına kadar sözleşme imzaladığı bildirildi. Atletico, Alejandro Grimaldo transferi için Bayer Leverkusen'e 20 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.

ÜLKESİNE GERİ DÖNDÜ

Son iki sezondur Bayer Leverkusen forması giyen Grimaldo, gösterdiği başarılı performansın ardından kariyerine yeniden La Liga'da devam etme kararı aldı.

SÜPER LİG İDDİALARI

30 yaşındaki İspanyol yıldızın ismi, Süper Lig'de Fenerbahçe başta olmak üzere Beşiktaş ile de sıklıkla anılmıştı.

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