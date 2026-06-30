Türkiye Gazetesi
Galatasaray'da Icardi gelişmesi: Menajerinden kafa karıştıran sözler
Mauro Icardi'nin Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyor. Başkan Dursun Özbek'in bonuslarla birlikte 5 milyon eurodan 1+1 yıllık yeni sözleşme teklifine hâlâ cevap vermeyen oyuncunun menajeri Elio Pino, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Özetle DinleGalatasaray'da Icardi gelişmesi: Menajerinden kafa...
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Spor 11 dk önce
Mauro Icardi'nin Galatasaray'daki geleceği hakkında, oyuncunun menajerindan açıklama geldi.
- Icardi'nin Galatasaray ile 2023'te imzaladığı 3 yıllık sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek.
- Icardi'nin menajeri Elio Pino, daha önce Galatasaray yönetimine sözleşmeyle ilgili bilgi verdiğini belirtti.
- Pino, Icardi'nin Galatasaray ile yeni sözleşme imzalayıp imzalamayacağı sorusuna cevap vermek zorunda olmadığını söyledi.
- Menajer, Icardi'nin Galatasaray forması giymeya devam edip etmeyeceği konusunda, "Bekleyip göreceğiz" dedi.
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Galatasaray ile 2023'te imzaladığı 3 yıllık sözleşme 30 Haziran itibariyle sona erecek Mauro Icardi'nin takımdaki geleceği merak konusu olmaya devam ediyor. 33 yaşındaki Arjantinli yıldızın menajeri Elio Pino'dan beklenen açıklama geldi.
"YÖNETİME BİR AY ÖNCE BİLDİRDİM"
HT Spor'a konuşan Pino, "Icardi, Galatasaray ile yeni sözleşme imzalayacak mı?" sorusu üzerine, "Bunun cevabını bir ay önce Galatasaray yönetimine bildirmiştim. Bu nedenle cevap vermek zorunda değilim" ifadelerini kullandı.
"Yeni sözleşme imzalanmadığına göre bir sorun mu var?" ve "Sizce Icardi önümüzdeki sezon da Galatasaray forması giyecek mi?" sorularına ise Elio Pino, "Bu konuda konuşmak istemiyorum. Bekleyip göreceğiz" karşılığını verdi.
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