Mauro Icardi'nin Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyor. Başkan Dursun Özbek'in bonuslarla birlikte 5 milyon eurodan 1+1 yıllık yeni sözleşme teklifine hâlâ cevap vermeyen oyuncunun menajeri Elio Pino, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Galatasaray ile 2023'te imzaladığı 3 yıllık sözleşme 30 Haziran itibariyle sona erecek Mauro Icardi'nin takımdaki geleceği merak konusu olmaya devam ediyor. 33 yaşındaki Arjantinli yıldızın menajeri Elio Pino'dan beklenen açıklama geldi.

Mauro Icardi, 77 gol ile "Galatasaray tarihinin en skorer oyuncusu" rekorunu elinde bulunduruyor.

"YÖNETİME BİR AY ÖNCE BİLDİRDİM"

HT Spor'a konuşan Pino, "Icardi, Galatasaray ile yeni sözleşme imzalayacak mı?" sorusu üzerine, "Bunun cevabını bir ay önce Galatasaray yönetimine bildirmiştim. Bu nedenle cevap vermek zorunda değilim" ifadelerini kullandı.

Arjantinli futbolcu, geçtiğimiz sezon 47 maçta 16 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

"Yeni sözleşme imzalanmadığına göre bir sorun mu var?" ve "Sizce Icardi önümüzdeki sezon da Galatasaray forması giyecek mi?" sorularına ise Elio Pino, "Bu konuda konuşmak istemiyorum. Bekleyip göreceğiz" karşılığını verdi.

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