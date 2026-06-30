2026 FIFA Dünya Kupası'nda Kolombiya Milli Takımı ile yoluna devam eden ve iyi bir performans sergileyen Davinson Sanchez için İtalyan ekibi Como'nun ısrarı devam ediyor.

Serie A'da sezonu 71 puanla 4'üncü sırada tamamlayan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde eden Como, Galatasaray'da geçirdiği 3 sezonda 3 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Davinson Sanchez'i kadrosuna katmak için şartları zorluyor.

Davinson Sanchez - Galatasaray Başkanı Dursun Özbek

GALATASARAY'IN BONSERVİS KARARI

Sarı-kırmızılıların 30 milyon euro bonservis bedeli biçtiği 30 yaşındaki savunma oyuncusunun, 2026 FIFA Dünya Kupası sonrası vereceği karar transferinde belirleyici olacak.

Kolombiyalı yıldız, Galatasaray'da 3 sezonda 121 maçta 10 gol attı ve 4 asist yaptı.

45 MAÇTA 2 GOL

Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösterilen deneyimli stoper, geçtiğimiz sezon 45 maçta görev yaptı. Sanchez, sahada kaldığı 3684 dakikada 2 gol kaydetti.

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