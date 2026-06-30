Türkiye Gazetesi
Galatasaraylı yıldız, Serie A yolunda: Transfer için rakam belirlendi
2026 FIFA Dünya Kupası'nda Kolombiya Milli Takımı ile yoluna devam eden ve iyi bir performans sergileyen Davinson Sanchez için İtalyan ekibi Como'nun ısrarı devam ediyor.
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Spor 10 dk önce
Serie A ekibi Como, Galatasaray'dan Davinson Sanchez'i transfer etmek için şartları zorluyor.
- Galatasaray, 30 yaşındaki savunma oyuncusu Davinson Sanchez için 30 milyon euro bonservis bedeli belirledi.
- Davinson Sanchez'in 2026 FIFA Dünya Kupası sonrası vereceği karar transferde belirleyici olacak.
- Sanchez'in güncel piyasa değeri 16 milyon euro.
- Deneyimli stoper, geçtiğimiz sezon 45 maçta görev yaptı ve 2 gol kaydetti.
Serie A'da sezonu 71 puanla 4'üncü sırada tamamlayan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde eden Como, Galatasaray'da geçirdiği 3 sezonda 3 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Davinson Sanchez'i kadrosuna katmak için şartları zorluyor.
GALATASARAY'IN BONSERVİS KARARI
Sarı-kırmızılıların 30 milyon euro bonservis bedeli biçtiği 30 yaşındaki savunma oyuncusunun, 2026 FIFA Dünya Kupası sonrası vereceği karar transferinde belirleyici olacak.
45 MAÇTA 2 GOL
Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösterilen deneyimli stoper, geçtiğimiz sezon 45 maçta görev yaptı. Sanchez, sahada kaldığı 3684 dakikada 2 gol kaydetti.
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