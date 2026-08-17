Amed Sportif Faaliyetler ile Erzurumspor FK arasında oynanan Süper Lig’in ilk hafta maçında tribünlere iki bakanlık tarafından Türkçe ve Kürtçe olarak hazırlanan hazırlanan “Sahada Rakip, Kardeşlikte Biriz, Terörsüz Türkiye” pankartı asıldı.

Amed Sportif Faaliyetler ile Erzurumspor FK arasında Diyarbakır Stadı’nda oynanan Süper Lig’in ilk hafta karşılaşmasında tribünlerde birlik ve kardeşlik mesajı verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ortak hazırlanan “Sahada Rakip, Kardeşlikte Biriz, Terörsüz Türkiye” pankartı, karşılaşma öncesinde tribünlere asıldı.

Amed-Erzurumspor maçında dikkat çeken pankart

TÜRKÇE VE KÜRTÇE HAZIRLANDI

Türkçe ve Kürtçe hazırlanan pankartla sporun birleştirici gücüne ve birlik ile kardeşlik bağlarının güçlendirilmesine vurgu yapıldı.

Diyarbakır’da 16 yıl aradan sonra oynanan Süper Lig karşılaşmasına taraftarların ilgisi de yoğun oldu.

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| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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