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Suç örgütü lideri Alihan Kuriş'in firari kardeşinin evinden 200 kilo külçe altın çıktı!

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Ankara Başsavcılığınca yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında, örgüt liderinin firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'e ait adreste yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyar 347 milyon TL olan 200 kilogram kaynağı belirsiz külçe altın ele geçirildi.

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"Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında bir adreste yüklü miktarda altın ele geçirildi.

Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce, Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında bir adreste arama yapıldı.

Hilmi Tuna Kuriş'in evinden çıkan külçe altınlar
Başlık ResmiHilmi Tuna Kuriş'in evinden çıkan külçe altınlar

200 KİLO KÜLÇE ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Tutuklu Alihan Kuriş'in kardeşi firari Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik yapılan arama çalışmalarında adreste kaynağı belirsiz, piyasa değeri yaklaşık 1 milyar 347 milyon TL olan 200 kilogram külçe altın bulundu.

Hilmi Tuna Kuriş'in evinden çıkan külçe altınlar
Başlık ResmiHilmi Tuna Kuriş'in evinden çıkan külçe altınlar

‘KUYUMCUDA BULUNDU’ İDDİASINA YALANLAMA

Öte yandan ele geçirilen 200 kilogram altının bir kuyumcu deposunda bulunduğu iddiaları da yalanlandı.

Paylaşımların gerçeği yansıtmadığı bildirilerek, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Mali Suçlarla Mücadele birimlerince firari şüpheli Hilmi Tuna Kuriş’in saklanabileceği adreslerin tespitine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında söz konusu altınlara ulaşıldığı öğrenildi.

Yapılan çalışmalarda altınların Yılmazlar Kimya’ya ait depoda bulunduğu, söz konusu firmanın ise kuyumculuk alanında faaliyet göstermediği belirlendi. Ele geçirilen altınların rutin bir kuyumculuk faaliyeti kapsamında bir kuyumcu deposunda bulunduğu yönündeki paylaşımların soruşturmadaki bilgilerle örtüşmediği belirtildi.

ALİHAN KURİŞ TUTUKLANMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında bugün Alihan Kuriş dahil 32 kişi tutuklanmış, 6 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti.

Hilmi Tuna Kuriş'in evinden çıkan yüklü miktarda paralar
Başlık ResmiHilmi Tuna Kuriş'in evinden çıkan yüklü miktarda paralar

Tutuklanan isimler ise şu şekilde:

  • Alihan Kuriş,
  • Fahri Candemir,
  • Süleyman Kahraman,
  • Recep Okumuşlar,
  • Şeref Toprak,
  • Mehmet Hilmi Molla,
  • Nezih Murat Büyükgöze,
  • Metin Güder,
  • Hilmi Şenol,
  • Süleyman Hilmi Dinç,
  • Yunus Aslan,
  • Muharrem Hilmi Akbulut,
  • Mehmet Aksu,
  • Muhammed Dağ,
  • Mehmet Bozpınar,
  • Mehmet Akbacakoğlu,
  • Ahmet Şimşek,
  • Abdulkerim Emrah,
  • İsa Çardak,
  • Cevat Bağcı,
  • Zeki Altınel,
  • Hüseyin Türker,
  • Mehmet Kurban,
  • Mehmet Tekin,
  • Mustafa Gökduman,
  • Hamza Deniz,
  • Kazım Per,
  • Ahmet Uğut Pekcan,
  • Rıdvan Erdal,
  • Zübeyr Özcan,
  • Hayrullah Usul,
  • Muhammet Karaköse.
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Adli kontrol kararı verilen isimler ise şu şekilde:

  • Yusuf Büyükgöze,
  • Ahmet Gökçen,
  • Ömer Yılmaz,
  • Ahmet Efe,
  • İsmail Hakkı Akgün,
  • Selman Süleyman Keşkekçi.

OPERASYONIN DETAYLARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 13 Ağustos'ta "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmişti. Operasyon kapsamında, Kuriş dahil 38 kişi gözaltına alınmış, şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapılmasına karar verilmişti.

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Öte yandan soruşturma kapsamında bazı adreslere düzenlenen operasyonlarda şüphelilerden birinin evinde çok sayıda silah bulundu. Söz konusu evde, 20 tane ruhsatsız silah ve şarjör ele geçirildi.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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