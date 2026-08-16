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Suç örgütü lideri Alihan Kuriş tutuklandı!

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Suç örgütü lideri Alihan Kuriş tutuklandı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, aralarında örgüt lideri Alihan Kuriş'in de olduğu 32 kişi tutuklandı. 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü faaliyetleri kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheli dün gece Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şüphelilerin tamamının tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği belirtildi. Sevk edilen 38 şüpheliden 32 şüpheli hakkında tutuklama, 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Suç örgütü lideri Alihan Kuriş tutuklandı!
Başlık ResmiSuç örgütü lideri Alihan Kuriş tutuklandı!

ALİHAN KURİŞ DAHİL 32 KİŞİ TUTUKLANDI

Aralarında örgüt lideri Alihan Kuriş'in de olduğu 32 kişi tutuklandı. Başsavcılık açıklamasında, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiğinin altı çizildi.

Tutuklanan isimler ise şu şekilde:

  • Alihan Kuriş,
  • Fahri Candemir,
  • Süleyman Kahraman,
  • Recep Okumuşlar,
  • Şeref Toprak,
  • Mehmet Hilmi Molla,
  • Nezih Murat Büyükgöze,
  • Metin Güder,
  • Hilmi Şenol,
  • Süleyman Hilmi Dinç,
  • Yunus Aslan,
  • Muharrem Hilmi Akbulut,
  • Mehmet Aksu,
  • Muhammed Dağ,
  • Mehmet Bozpınar,
  • Mehmet Akbacakoğlu,
  • Ahmet Şimşek,
  • Abdulkerim Emrah,
  • İsa Çardak,
  • Cevat Bağcı,
  • Zeki Altınel,
  • Hüseyin Türker,
  • Mehmet Kurban,
  • Mehmet Tekin,
  • Mustafa Gökduman,
  • Hamza Deniz,
  • Kazım Per,
  • Ahmet Uğut Pekcan,
  • Rıdvan Erdal,
  • Zübeyr Özcan,
  • Hayrullah Usul,
  • Muhammet Karaköse.

Adli kontrol kararı verilen isimler ise şu şekilde:

  • Yusuf Büyükgöze,
  • Ahmet Gökçen,
  • Ömer Yılmaz,
  • Ahmet Efe,
  • İsmail Hakkı Akgün,
  • Selman Süleyman Keşkekçi.

ALİHAN KURİŞ SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 13 Ağustos'ta "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 33'ü yakalanmıştı.

Alihan Kuriş
Başlık ResmiAlihan Kuriş

Başsavcılık, soruşturmanın "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından yürütüldüğünü bildirmişti.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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