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Spor

Eski günlerini mumla arıyor! 2. ligde yuhalandı

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Eski günlerini mumla arıyor! 2. ligde yuhalandı
Başlık ResmiEski günlerini mumla arıyor! 2. ligde yuhalandı

Galatasaray'ın eski yıldızı Alvaro Morata eski günlerini mumla arıyor. Yaklaşık 2 senedir gol atamayan tecrübeli golcü, İspanya 2. Lig'de de yuhalandı.

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Kariyerinin son 2.5 yılında en iyi performansını Galatasaray'da yaşayan Alvaro Morata, eski günlerinden çok uzakta bir görüntü çiziyor. Tam 500 gündür ligde ağları havalandıramayan yıldız oyuncu, taraftar tepkisinin odağındaki isim oldu.

TARAFTARIN SABRINI TAŞIRDI

Sezon başında Como'dan 2. Lig ekibi Leganes'e imza atan 34 yaşındaki İspanyol oyuncu, 4 maçta oynamasına rağmen gol ve asist katkısı yapamadı. Morata'nın boş kaleye dahi gol atamaması taraftarların sabrını taşırdı.

Eski günlerini mumla arıyor! 2. ligde yuhalandı
Başlık ResmiEski günlerini mumla arıyor! 2. ligde yuhalandı

YUHALANDI

Önceki gün oynanan Castellon maçında 77 dakika süre alan Alvaro Morata performansıyla eleştirilerin hedefi oldu. Leganes taraftarları, deneyimli oyuncunun performansına dayanamayıp yuhaladı.

Eski günlerini mumla arıyor! 2. ligde yuhalandı
Başlık ResmiEski günlerini mumla arıyor! 2. ligde yuhalandı

SON GOL GALATASARAY FORMASIYLA

Alvaro Morata kariyerindeki son lig golünü 2024-2025 sezonunda Galatasaray'ın Göztepe'yi deplasmanda 2-0 yendiği maçta atmıştı.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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