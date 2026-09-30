S-400’lerde kritik soru: Yeni adres BAE mi? Mekke Savunma İttifakı mı?

Türkiye’nin elindeki Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin üçüncü bir ülkeye devredilmesi ihtimali yeniden gündemde. Bir tarafta son dönemde adı öne çıkan Birleşik Arap Emîrlikleri, diğer tarafta ise Mekke Savunma İttifakı’nın üyeleri Pakistan ve Suudi Arabistan var. Ancak şu ana kadar bu ülkelerden herhangi birinin S-400’lerin kesin adresi olduğuna ilişkin resmî bir karar bulunmuyor.

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Tartışmanın seyrini değiştiren açıklama ise Moskova’dan geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye’nin S-400’leri başka bir ülkeye transfer edebilmesi için Rusya’nın resmî onayının gerektiğini açıkladı. Artık yalnızca “Ankara sistemleri kime devretmek istiyor?” sorusu değil “Moskova hangi ülkeye onay verecek?” sorusu da gündemde.

S-400’lerle ilgili son gelişmeleri gazetemize değerlendiren Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş, BAE’nin muhtemel adresler arasında öne çıkabileceğini belirterek “S-400’lerin satışı için muhakkak Rusların izin vermesi gerekiyor. BAE en uygun ülke gibi görünüyor. Ancak BAE’nin İsrail’le ilişkileri de Moskova açısından dikkate alınabilecek bir unsur. BAE’nin İsrail ile arası çok iyi. Ancak Rusların da İran ile arası çok iyi. Ruslar BAE’ye satışa yeşil ışık yakar mı bilemiyorum” dedi.

Karakuş, Pakistan seçeneğinde ise Rusya-Hindistan ilişkilerinin önemli bir faktör olarak öne çıktığını ifade ederek “Pakistan seçeneği zor. Çünkü Rusya’nın Hindistan ile çok yakın ilişkileri var. Hindistan-Pakistan çekişmesi var. O nedenle Hindistan S-400’ün Pakistan’da olmasını istemeyeceği için Ruslar bu satışı kabul etmez” ifadesini kullandı.

Karakuş, Suudi Arabistan’ın da ihtimaller arasında değerlendirilebileceğini ancak bu seçeneğin de çeşitli siyasi sorunlar barındırdığını ifade etti.

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