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Bakan Fidan, BAE’ye gidiyor! Abu Dabi’ye S-400 ziyareti

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Bakan Fidan, BAE’ye gidiyor! Abu Dabi’ye S-400 ziyareti
Başlık ResmiBakan Fidan BAE’ye gidiyor! Abu Dabi’ye S-400 ziyareti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Birleşik Arap Emîrlikleri’ne (BAE) kritik bir ziyaret gerçekleştirecek. Fidan’ın ziyareti, Türkiye’nin Körfez diplomasisi açısından önemli başlıkları aynı masada buluşturacak. Bölgesel savaş, Gazze, Yemen ve Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelerin yanı sıra S-400 dosyasının da gündeme gelmesi bekleniyor.

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|
Yeşim Eraslan
YEŞİM ERASLAN

Türkiye’nin elindeki Rus yapımı sistemlerin üçüncü bir ülkeye devredilebileceğine ilişkin çeşitli iddialar gündeme gelirken, Moskova’dan gelen son mesaj, sürece yeni bir boyut kazandırdı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un son açıklaması, S-400’lerin Türkiye dışına transferi tartışmasına Moskova’nın yaklaşımını ortaya koydu. Lavrov,
Türkiye’deki sistemlerin başka bir ülkeye gönderilmesine ilişkin soruyu cevaplarken, böyle bir ihtimali tamamen dışlamadı. “Her türlü teklifi değerlendireceğiz. Şu anda yorum yapmayacağım ancak evet, bunun imkânları var” diyen Lavrov, transfer için Rusya’nın onayının gerektiğini yineledi.

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Moskova açısından yalnızca Türkiye’nin kararının yeterli olmayacağına işaret eden Lavrov, sistemlerin gönderileceği ülkenin sorumlu hareket etmesi ve Rusya ile dostane ilişkilere sahip olması gerektiğini söyledi. Rus bakan, S-400’lerin transfer edileceği ülkeden daha sonra başka bir yere gönderilmeyeceğine ilişkin güvence alınmasının da kritik önem taşıdığını belirtti.

Böylece Rusya, sistemlerin Türkiye dışına çıkarılması ihtimalini kategorik olarak reddetmezken, muhtemel bir transferin Moskova’nın onayı ve son kullanıcı güvencesi çerçevesinde gerçekleşebileceği mesajını vermiş oldu. Ankara ile Abu Dabi arasında S-400’lerin devrine ilişkin açıklanmış bir anlaşma bulunmuyor.

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