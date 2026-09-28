Çin ile ABD arasındaki ilişkilerde sembolik bir adım daha atıldı. Pekin, “Ping Ping” ve “Fu Şuang” adlı iki pandayı 10 yıllığına Atlanta Hayvanat Bahçesi’ne gönderirken, böylece yıllar sonra panda diplomasisi yeniden başladı.

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Çin ile ABD arasındaki panda diplomasisi hayata geçiyor. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in ziyaretinde ülkeler arasında dostluk ve iyi niyet göstergesi olarak ABD’ye gönderilmesi kararlaştırılan iki panda dün yola çıktı. Sıçuan eyaletindeki Çıngdu Dev Panda Yetiştirme Araştırma Üssü’nde yaşayan pandalar erkek “Ping Ping” ve dişi “Fu Şuang”, uçakla ABD’ye gönderildi.

Devlet Başkanı Şi, 23-25 Eylül tarihlerinde Washington’a yaptığı ziyarette, pandaların birkaç gün içinde yeni yuvaları Atlanta’ya geleceğini ve Amerikan halkıyla buluşacağını belirtmişti.

Şi Çin’e döndü, pandalar ABD’ye gitti! 10 yıllığına ödünç verildiler

10 YILLIĞINA ÖDÜNÇ VERİLECEK

Pandalar, Çin Yaban Hayatı Koruma Derneği ile Atlanta Hayvanat Bahçesi arasındaki koruma anlaşması kapsamında 10 yıllığına ödünç veriliyor. Atlanta Hayvanat Bahçesi’nde yaşayan son pandalar 2024’te Çin’e iade edilmişti. Panda ödünç verme programı, Pekin ile Washington arasındaki gerilimler sebebiyle bir dönem askıya alınmıştı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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