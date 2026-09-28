Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Şi Çin’e döndü, pandalar ABD’ye gitti! 10 yıllığına ödünç verildiler

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Şi Çin’e döndü, pandalar ABD’ye gitti! 10 yıllığına ödünç verildiler
Başlık ResmiŞi Çin’e döndü, pandalar ABD’ye gitti! 10 yıllığına ödünç verildiler

Çin ile ABD arasındaki ilişkilerde sembolik bir adım daha atıldı. Pekin, “Ping Ping” ve “Fu Şuang” adlı iki pandayı 10 yıllığına Atlanta Hayvanat Bahçesi’ne gönderirken, böylece yıllar sonra panda diplomasisi yeniden başladı.

Kaydet
|

Çin ile ABD arasındaki panda diplomasisi hayata geçiyor. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in ziyaretinde ülkeler arasında dostluk ve iyi niyet göstergesi olarak ABD’ye gönderilmesi kararlaştırılan iki panda dün yola çıktı. Sıçuan eyaletindeki Çıngdu Dev Panda Yetiştirme Araştırma Üssü’nde yaşayan pandalar erkek “Ping Ping” ve dişi “Fu Şuang”, uçakla ABD’ye gönderildi.

ÖNERİLEN HABERLER
Çin
DÜNYA

Çin'den ABD'ye 'dostluk hediyesi': 15 saatlik yolculuk için yapılan hazırlık ağızları açık bıraktı

Devlet Başkanı Şi, 23-25 Eylül tarihlerinde Washington’a yaptığı ziyarette, pandaların birkaç gün içinde yeni yuvaları Atlanta’ya geleceğini ve Amerikan halkıyla buluşacağını belirtmişti.

Şi Çin’e döndü, pandalar ABD’ye gitti! 10 yıllığına ödünç verildiler
Başlık ResmiŞi Çin’e döndü, pandalar ABD’ye gitti! 10 yıllığına ödünç verildiler

10 YILLIĞINA ÖDÜNÇ VERİLECEK

Pandalar, Çin Yaban Hayatı Koruma Derneği ile Atlanta Hayvanat Bahçesi arasındaki koruma anlaşması kapsamında 10 yıllığına ödünç veriliyor. Atlanta Hayvanat Bahçesi’nde yaşayan son pandalar 2024’te Çin’e iade edilmişti. Panda ödünç verme programı, Pekin ile Washington arasındaki gerilimler sebebiyle bir dönem askıya alınmıştı.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
TÜRKİYE'YE 27 YIL KAYBETTİRDİLER
TÜRKİYE'YE 27 YIL KAYBETTİRDİLER
PKK terörü 1999’da bitecekti!
MIZRAK ÇUVALA SIĞMIYOR
MIZRAK ÇUVALA SIĞMIYOR
Neye, kime şaşıracağımızı şaşırdık
100 YILLIK YENİ DÖNEM!
100 YILLIK YENİ DÖNEM!
Türkiye’nin nükleer planında Kanada öne çıktı
ENGELLİLERE DEVLET DESTEĞİ
ENGELLİLERE DEVLET DESTEĞİ
Maaş, araç ve ev için önemli kolaylıklar
BİR MAÇTAN DAHA FAZLASI
BİR MAÇTAN DAHA FAZLASI
Türkiye, İtalya karşısında bir ilk için sahada
TABELA MARKANIN YÜK ESNAFIN
TABELA MARKANIN YÜK ESNAFIN
Franchise faturası kabarıyor!
OCAKTA KARAR ZAMANI
OCAKTA KARAR ZAMANI
İlkay Gündoğan için kritik viraj
BİR AİLE YOK OLDU!
BİR AİLE YOK OLDU!
Nurdağı'nda katliam gibi kaza
HARİTADA ADINI DEĞİŞTİRDİ!
HARİTADA ADINI DEĞİŞTİRDİ!
Trump'tan İran'ı kızdıracak hamle
ÜÇÜNCÜ RASKİN SEFERİ
ÜÇÜNCÜ RASKİN SEFERİ
Beşiktaş, Belçikalı yıldızdan vazgeçmiyor
SORUŞTURMADA YENİ GELİŞME
SORUŞTURMADA YENİ GELİŞME
Firmalara yönelik tedbirler kaldırıldı
"DERHAL SON VERİN"
Mescid-i Aksa’da provokasyona Türkiye’den sert mesaj
SIRBİSTAN’DA VUCİC HAMLESİ
SIRBİSTAN’DA VUCİC HAMLESİ
Cumhurbaşkanlığından istifa etti, işte yeni hedefi!
KIŞLIKLARI HAZIRLAYIN!
KIŞLIKLARI HAZIRLAYIN!
Fırtına, yıldırımlar ve sağanak geliyor
TARİHİ PROTESTO
TARİHİ PROTESTO
İrlanda, İsrail'i hem ezdi hem tepki gösterdi
MARİ NİNE İSYANI!
MARİ NİNE İSYANI!
Evinden polisle çıkarıldı, İspanya ayağa kalktı
CEZAEVİ DOKTORU ÖLÜ BULUNDU
CEZAEVİ DOKTORU ÖLÜ BULUNDU
Kozinoğlu dosyasında ismi geçmişti!
TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ OLACAK
TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ OLACAK
F.Bahçe'de stadın yeni kapasitesi açıklandı
UCU NEREYE GİDERSE GİTSİN...
UCU NEREYE GİDERSE GİTSİN...
Bakan Gürlek'ten finans piyasaları mesajı
YATIRIMCIYI UYARDI!
YATIRIMCIYI UYARDI!
"Tedirgin olursanız yabancı gelir, getiriyi cebine koyar"
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Fiat Grizzly modelleri Paris’te sergilenecek! Stellantis’ten 60 araçlık fuar standı
Fiat Grizzly modelleri Paris’te sergilenecek
Kaydet
PKK terörü 1999’da bitecekti! Türkiye'ye 27 yıl kaybettirdiler
PKK terörü 1999’da bitecekti! Türkiye'ye 27 yıl kaybettirdiler
Kaydet
Türkiye’nin konumunu üretimle güçlendiriyor! Citroen CEO’sundan Bursa ziyareti
Türkiye’nin konumunu üretimle güçlendiriyor!
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.