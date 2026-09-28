Türkiye’nin konumunu üretimle güçlendiriyor! Citroen CEO’sundan Bursa ziyareti

Citroen CEO’su Xavier Chardon, Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu’nun ev sahipliğinde Bursa’da yer alan fabrikayı ziyaret etti.

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Tesislerin teknolojik ve mühendislik yetkinliklerini ve Tofaş’ın yeni dönem projelerini yerinde inceleyen Chardon, Citroen’in ülkemizde ulaştığı konuma dikkat çekerek “Türkiye’nin 2025 yılında Citroen’in dünya genelindeki 2’nci büyük pazarı konumuna ulaşması ve 2026’nın ilk 8 ayında markanın rekor pazar payı olan %5,2’yi koruması güçlü bir başarı” ifadelerini kullandı.

Chardon’ı Bursa’da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirten Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu ise Stellantis’in global ölçekte önemli üretim merkezlerinden biri olduklarına vurgu yaparak “Türkiye’nin Citroen dünyasında ulaştığı güçlü pazar konumunun, üretim tarafında da yeni projelerle desteklenmesi son derece değerli. Jumpy ve SpaceTourer ile başlayan üretimin Berlingo ile genişlemesi somut bir gösterge. Çok markalı üretim yapımız, ihracat gücümüz, mühendislik kabiliyetimiz ve yeni yatırımlarımızla Bursa’nın Stellantis dünyasındaki rolünü daha da güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Yazar : ALİ ÇELİK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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