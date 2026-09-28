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Yaşam

DSÖ açıkladı: Kuduzdan ölümlerin %99'u köpek kaynaklı

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DSÖ açıkladı: Kuduzdan ölümlerin %99'u köpek kaynaklı
Başlık ResmiDSÖ açıkladı; Kuduzdan ölümlerin % 99 köpek kaynaklı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 28 Eylül Dünya Kuduz Günü'nde yaptığı açıklamada insanlardaki kuduz ölümlerinin yaklaşık yüzde 99'unun köpek kaynaklı olduğu ve bu nedenle en etkili müdahale yönteminin köpeklerin kitlesel olarak aşılanması olduğu belirtildi.

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Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. İsmet Battal, 2025 yılında 570 bin 55 kuduz riskli temas ve bir kuduz vakası meydana geldiğini açıkladı.

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Battal, "Kuduz vakaları ağırlıklı olarak Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerindeki şehirlerde yoğunlaşıyor. Türkiye’de tespit edilen vakaların yaklaşık yarısı köpek ve kedilerde görülüyor. Sığır, koyun, keçi, at, eşek ve yabani hayvanlar kalan yarısını oluşturuyor" dedi.

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Kuduzdan korunmanın tek yolunun aşı olduğunu kaydeden Battal, “Kuduz belirtileri başladıktan sonra tedavisi yoktur, aşı ise yüzde 100 korur" dedi.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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