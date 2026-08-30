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3. Sayfa

Kedi tırmalamış, kuduz testi pozitif çıkmıştı! 3 yaşındaki çocuktan acı haber

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Kedi tırmalamış, kuduz testi pozitif çıkmıştı! 3 yaşındaki çocuktan acı haber

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaklaşık 4 ay önce kedi tarafından tırmalanan ve yapılan testlerde kuduz virüsü tespit edilen 3 yaşındaki N.K., yoğun bakımda verdiği hayat mücadelesini kaybetti.

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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde kuduz şüphesiyle tedavi gören 3 yaşındaki N.K., hastanede hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaşayan 3 yaşındaki N.K., 10 Ağustos'ta rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde kuduz şüphesi ortaya çıkan çocuk, bir süredir yoğun bakımda tedavi altında tutuluyordu.

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen N.K. kurtarılamadı. Çocuğun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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VALİLİK DAHA ÖNCE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Diyarbakır Valiliği, 14 Ağustos'ta konuya ilişkin yazılı açıklama yayımlamıştı.

Açıklamada, Sur ilçesinde yaşayan 3 yaşındaki N.K.'nin yaklaşık 4 ay önce bir kedi tarafından tırmalandığı belirtilmişti. Çocuğun 10 Ağustos'ta rahatsızlanmasının ardından hastaneye başvurduğu ve kuduz şüphesi üzerine gerekli numunelerin alındığı aktarılmıştı.

Numunelerin ilgili referans laboratuvarında incelenmesinin ardından 13 Ağustos'ta test sonucunun pozitif çıktığı ve sonucun ilgili kurumlara bildirildiği açıklanmıştı.

N.K.'nin hayatını kaybetmesiyle birlikte olayla ilgili incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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