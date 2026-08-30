Bakan Çiftçi'den Diyarbakır'daki provokasyona net cevap! "Müsamaha gösterilmeyecek"

Diyarbakır'da terör örgütü PKK üyelerinin posterlerini sokaklara asan 4 kişi emniyet güçlerince gözaltına alınırken, infiale yol açan posterler hızla kaldırıldı. Olayın ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Terörsüz Türkiye" sürecine engel olmaya çalışan hiçbir provokasyona müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı. Ülkeyi terörden bütünüyle arındırma kararlılığını yineleyen Çiftçi, milli birlik ve huzur iklimini bozmaya yönelik eylemlerin kararlılıkla takip edileceğini belirterek tüm kesimleri bu tarihi süreçte sorumluluk almaya davet etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Diyarbakır'da bazı sokaklara terör örgütü üyelerinin fotoğraflarının asılmasına ilişkin açıklama yaptı. Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, güvenlik güçlerinin provokasyonlara asla geçit vermeyeceğini belirtti.

"SÜRECE ENGEL ÇIKARAN HİÇ KİMSEYE MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK"

"Ülkemizin 50 yıllık terör belasından kurtulmak üzere girdiği 'Terörsüz Türkiye' sürecine engel çıkaran hiç kimseye müsamaha gösterilmeyecektir." açıklamasında bulunan Çiftçi, Milli Birlik ve Kardeşlik iklimini zehirlemeye cüret eden her provokatörün hak ettiği muameleyi göreceğinin altını çizdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi

PROVOKASYON UYARISI

Çiftçi, Diyarbakır'da bazı ara sokaklara terör örgütü mensuplarının posterlerini asan 4 kişinin, emniyet güçlerince yakalanarak gözaltına alındığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığı olarak ülkemizi terörden bütünüyle arındırmak, şiddeti gündemimizden tamamen çıkarmak ve toplumsal bütünleşmemizi pekiştirmek için devletimizin tüm kurum ve birimleriyle tam bir eş güdüm içerisinde çalışıyoruz. Terörsüz Türkiye süreci, ülkemizin ayağındaki prangalardan kurtulup her bir ferdine huzur ve refah sunacak bir kapının açılmasıdır. Bu hassas dönemin her türlü provokasyon ve istismardan uzak tutulması için süreci kararlılıkla takip ediyoruz."

"HERKESE ÇOK ÖNEMLİ BİR SORUMLULUK DÜŞÜYOR"

Bakan Çiftçi, "Şimdi önümüzde kardeşliğimizi daha da güçlendirecek, enerjimizi kalkınmaya, üretime ve milletimizin refahına yöneltecek yeni bir dönem var. Bu tarihi süreçte siyasi partilerden sivil toplum kuruluşlarına ve vatandaşlarımıza kadar herkese çok önemli bir sorumluluk düşmektedir. Türkiye'nin istikameti huzur, birlik ve güçlü yarınlardır." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'daki çirkin provokasyon

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın bazı ara sokaklarına önceki gün, terör örgütü PKK mensuplarına ait fotoğrafların ve posterlerin asıldığına dair görüntüler sosyal medyada paylaşılarak tepki toplamıştı. Olayın kamuoyunda gündem olmasının ardından emniyet birimleri hızla harekete geçerek inceleme başlattı ve asılan görselleri kaldırmıştı.

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olayın il geneline yaygın olmayan münferit bir hadise olduğu belirtilerek posterleri astığı tespit edilen 4 şüphelinin gözaltına alındığı bildirilmişti. Açıklamada ayrıca kentteki huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik bu tür yasa dışı eylemlere ve provokasyonlara asla müsamaha gösterilmeyeceği vurgulanmıştı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | Diyarbakır Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSIDiyarbakır

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