Terörsüz Türkiye'ye provokasyon incelemesi! Sosyal medya hesapları tek tek incelemeye alındı

Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge sürecini hedef alan sosyal medya paylaşımları için kapsamlı inceleme başlatıldı. Terör propagandası, dezenformasyon ve toplumsal hassasiyetleri hedef alan provokatif içerikler mercek altına alındı.

Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge sürecini hedef alan sosyal medya hesaplarına yönelik kapsamlı bir inceleme başlatıldı. Süreci provoke etmeye yönelik paylaşımlar mercek altına alınırken, suç unsuru taşıdığı değerlendirilen içeriklerle ilgili hukuki işlem yapılacağı bildirildi.

TRT Haber’in aktardığı bilgilere göre, incelemeler İletişim Başkanlığı koordinasyonunda; ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Terörle Mücadele birimlerinin katılımıyla yürütülüyor.

TERÖR PROPAGANDASI YAPAN HESAPLAR TESPİT EDİLDİ

Çalışmalar kapsamında, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşme sürecini hedef alan sosyal medya paylaşımları detaylı şekilde inceleniyor. Yapılan tespitlerde bazı hesapların terör propagandası yaptığı ve terörü öven içerikler yayımladığı belirlendi. Çok sayıda hesabın ise gerçeği yansıtmayan, dezenformasyon ve manipülasyon içeren paylaşımlarla kamuoyunu yönlendirmeye çalıştığı tespit edildi.

SUÇ UNSURU TAŞIYAN İÇERİKLERE HUKUKİ İŞLEM YAPILACAK

İncelemelerde ayrıca toplumun hassasiyetlerini hedef alan provokatif paylaşımlarla kin ve düşmanlığı körüklemeye yönelik girişimlerin de bulunduğu belirlendi.

Yetkililerin sosyal medya üzerindeki incelemelerini kapsamlı şekilde sürdürdüğü öğrenilirken, suç unsuru taşıdığı değerlendirilen içerik ve hesaplarla ilgili gerekli hukuki süreçlerin işletileceği belirtildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası