Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan SDG açıklaması!

Terör örgütü SDG/YPG’nin kendini feshettiğini duyurmasının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kararı memnuniyetle karşıladığını belirterek tarafları tebrik etti.

Terör örgütü YPG’nin sözde "özerk yönetimi ve ona bağlı tüm askeri ve sivil oluşumlarının feshedildiği" yönündeki açıklamasının ardından, Paris yönetimi açıklama yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

Suriye’ye, Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Suriye Devleti’ne barışçıl bir şekilde entegrasyon sürecinde dün atılan bu belirleyici adımdan dolayı tebriklerimi sunuyorum. Bu bağlamda Cumhurbaşkanı Şara’nın taahhüdünü ve Mazlum Abdi ile SDG’nin sergilediği sorumluluk bilincini takdir ediyorum. Geçiş sürecinin başlangıcından bu yana Fransa, bu adımı desteklemek için aktif bir rol oynamıştır ve sürecin uygulanmasını yakından takip edecektir. Fransa, Suriye’nin tüm bileşenlerine ve devletin silah tekelini saygı göstererek, yalnızca Suriye’nin birliği ve egemenliğini kılavuz alarak Suriye’deki geçiş sürecini desteklemeye devam edecektir. Suriye’de de, dünyanın her yerinde olduğu gibi, kalıcı barış ve istikrara giden yol ancak bu şekilde inşa edilebilir.

Macrondan SDG açıklaması!

NELER OLMUŞTU?

Örgüt elebaşlarından Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Suriye’nin başkenti Şam’da Cumhurbaşkanlığına ait Halk Sarayı’nda düzenlediği basın toplantısında şu açıklamayı yapmıştı:

"Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile yapılan anlaşmanın ardından güçlerimizin Suriye ordusunun tugayları bünyesine entegrasyon sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, bugün büyük bir sorumlulukla bağımsız bir askeri güç olarak kendimizi feshettiğimizi ilan ediyoruz."

Suriye yönetimi ile terör örgütü YPG arasında 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varılmış, ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack da süreci "tarihi ve destansı" olarak nitelendirmişti.

PARİS’İN UNUTMAK İSTEDİĞİ "KALDIRAÇ" POLİTİKASI

Fransa’nın yıllardır Ortadoğu’da sahada var olabilmek için PKK/PYD hattını bir tür kaldıraç olarak kullanması, Paris'in dış politika hanesine yazılan en riskli tercihlerden biri olarak öne çıkıyor. Türkiye’nin tepkisine rağmen bu yapılarla kurulan temaslar, kısa vadede Fransa’ya diplomatik manevra alanı sağlasa da, uzun vadede örgütün ideolojik ve örgütsel artıklarının Paris ve Brüksel sokaklarına taşınmasına zemin hazırlamıştı.

Geçmişte Elysee Sarayı’nda üst düzey ağırlanan söz konusu yapıların, Avrupa'nın merkezinde kurumsallaşması ve diaspora üzerindeki baskı düzeni, Paris’in "uzakta kontrol edilebilir" sandığı aparatların bumerang etkisiyle bizzat kendi güvenliğini nasıl tehdit ettiğini de kayıtlara geçmişti.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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