Rafael Leao resmen Galatasaray'da: Dev transferin maliyeti duyuruldu

Galatasaray, Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao'nun transferini resmen açıkladı. Sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki futbolcu için 38 milyon avro bonservis ödeyecek ve Leao'ya 4 yıl boyunca sezon başına net 10 milyon avro garanti ücret verecek.

Galatasaray, uzun süredir gündeminde olan Portekizli yıldız Rafael Leao transferini resmen açıkladı. Sarı-kırmızılılar, Milan forması giyen 27 yaşındaki futbolcunun bonservisi için 38 milyon avro ödeyecek. Leao, Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Rafael Leao resmen Galatasarayda: Dev transferin maliyeti duyuruldu

TRANSFERİN MALİYETİ BELLİ OLDU

Galatasaray Kulübü, Rafael Alexandre Da Conceiçao Leao'nun transferi için Milan ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi. KAP açıklamasında, Portekizli futbolcunun bonservisi için Milan'a 38 milyon avro sabit transfer bedeli ödeneceği belirtildi. Anlaşmada ayrıca sonraki satıştan elde edilecek kârın yüzde 20'sinin İtalyan kulübüne verilmesi maddesi de yer aldı.

Sarı-kırmızılı kulüp, yıldız futbolcuya sözleşmesi boyunca her sezon için net 10 milyon avro garanti ücret ödeyecek.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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