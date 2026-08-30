Avrupa Komisyonu'dan dikkat çeken Türkiye Schengen raporu! En çok red veren ülke belli oldu

EN ÇOK BAŞVURU YUNANİSTAN’A, EN YÜKSEK RET ALMANYA’DAN

Avrupa Komisyonu'na göre, Türk vatandaşlarının en çok tercih ettiği ülke 310 bin 920 başvuruyla Yunanistan oldu. Yunanistan'ı 217 bin 627 başvuru ile Almanya izledi.