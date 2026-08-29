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Spor

Galatasaray'ın Göztepe maçı 11'i açıklandı! Okan Buruk'tan Batrakov kararı

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Galatasaray'ın Göztepe maçı 11'i açıklandı! Okan Buruk'tan Batrakov kararı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in üçüncü haftasında bugün Göztepe'yi ağırlayacak. Ligde sezonun ilk maçında konuk ettiği Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılılar, sonraki müsabakasında Erzurumspor'u deplasmanda 4-0 yendi. Galatasaray, topladığı 4 puanla ligin üçüncü haftasına averajla ikinci sırada girdi. Mücadele öncesinde takımların 11'leri belli oldu.

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Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'in üçüncü haftasında Stanimir Stoilov'un çalıştırdığı Göztepe'yi konuk ediyor. RAMS Park'taki müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

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İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus Akgün, Sara, Barış Alper, Osimhen.

Göztepe: Gugeshashvili, Taha, Ege, Bokele, Akonnor, Miroshi, Rhaldney, Arda, Efkan, Henrique, Janderson

BATRAKOV YEDEK BAŞLIYOR

Galatasaray'ın yeni transferi Aleksey Batrakov, Göztepe mücadelesine yedek kulübesinde başladı.

Ligde sezonun ilk maçında konuk ettiği Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılılar, sonraki müsabakasında Erzurumspor FK'yi deplasmanda 4-0 yendi. Galatasaray, topladığı 4 puanla ligin üçüncü haftasına averajla ikinci sırada girdi.

Göztepe ise Süper Lig'in ilk haftasında konuk olduğu Samsunspor ile 3-3 berabere kaldı. Sonraki hafta sahasındaki maçta Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilen İzmir ekibi, 1 puanla 14. sırada yer aldı.

OSİMHEN, 2 MAÇTA 4 GOL ATTI

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, ilk iki haftada kaydettiği gollerle dikkati çekti.

Arca Çorum FK ve Erzurumspor FK filelerini 2'şer kez havalandıran Osimhen, ilk iki maçta takımının attığı 6 golün 4'ünü kaydetti.

Nijeryalı yıldız, ayrıca Süper Lig'de çıktığı son 14 maçta 16 gol attı.

BATRAKOV TARAFTARIN KARŞISINA ÇIKACAK

Galatasaray'ın yeni transferi Rus futbolcu Aleksey Batrakov, bugün sarı-kırmızılılardaki ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımından 25 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen 21 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde Galatasaray'daki ilk maçına Göztepe karşısında çıkacak.

LİGDE SON 36 İÇ SAHA MAÇINDA MAĞLUP OLMADI

Galatasaray, ligdeki son 36 iç saha maçında yenilmedi.

Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonraki lig mücadelelerinde 28 galibiyet elde etti. Galatasaray, bu süreçte 8 kez de berabere kaldı.

Galatasaray ile Göztepe, 65. randevuda
İki takım arasında geride kalan 64 maçtan 39'unu Galatasaray, 12'sini Göztepe kazandı. 13 müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Atılan gollerde de Galatasaray'ın Göztepe'ye 105-47 üstünlüğü bulunuyor.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

İki ekip, ligde bugün İstanbul'da 33. kez birbirlerine rakip olacak.

Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 21-3 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'da 8 maç da berabere sonuçlanırken, Galatasaray 55, Göztepe 19 gol attı.

GALATASARAY, İÇ SAHADAKİ SON 11 MAÇI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de Göztepe ile sahasında oynadığı son 11 maçtan da galip ayrıldı.

İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, söz konusu karşılaşmalarda rakibini beş kez 3-1, ikişer defa 1-0 ve 2-1'lik skorlarla mağlup etti. Galatasaray, ayrıca birer kez 2-0 ve 4-1'lik skorlarla rakibine üstünlük kurmayı başardı.

GALATASARAY, GÖZTEPE'Yİ KONUK ETTİĞİ SON 17 LİG MAÇINDA YENİLMEDİ

İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, İzmir temsilcisini ağırladığı son 17 lig maçında mağlubiyet yaşamadı.

Göztepe'ye iç sahada son olarak 1972-1973 sezonunda 1-0 yenilen Galatasaray, sonrasında rakibini ligde konuk ettiği 17 maçta 15 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Bu maçlarda rakibinin filelerini 38 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 11 gol gördü.

GALATASARAY, RAKİBİYLE OYNADIĞI SON 9 MAÇTAN GALİBİYETLE AYRILDI

Galatasaray, Göztepe ile oynadığı son 9 Süper Lig maçını kazandı.

İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, 2019-2020 sezonunun 33. haftasında 3-1 kazandığı maçla başlayan süreçte rakibini ligde üst üste 9 kez mağlup etti.

Söz konusu maçlarda rakibinin filelerini 24 kez havalandıran Galatasaray, 9 golü kalesinde gördü.

FARKLI SKORLAR

Taraflar arasında geride kalan 64 lig maçında en farklı skorları Galatasaray elde etti.

"Cimbom", 1978-1979 sezonunda İstanbul'da 6-1, 1959'daki ilk sezonda ise İzmir'de 5-0 galip geldi.

Göztepe ise rakibi karşısında en fazla 2 farklı galibiyet elde etti.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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