Tutuklu gazeteci Mehmet Akif Ersoy'dan "tahliye ve beraat kararı aldırma" vaadiyle para talep eden 4 kişi hakkında karar verildi. Suçüstü yakalandıktan sonra gözaltına alınan 4 isim çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklu Mehmet Akif Ersoy’dan "tahliye ve beraat kararı aldırma" vaadiyle para talep eden 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mehmet Akif Ersoy’dan 'tahliye vaadiyle para talep' eden 4 kişi tutuklandı!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bir dosya kapsamında tutuklu bulunan Mehmet Akif Ersoy’dan "tahliye ve beraat kararı aldırma" vaadiyle para talep eden 4 şüpheli, ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti.

Mehmet Akif Ersoy’dan 'tahliye vaadiyle para talep' eden 4 kişi tutuklandı!

Şüpheliler Erel Muallaoğlu, Yavuz Küçükyeşil, Erkan Uzun ve Hacı Eşiyok hakkında "kamu görevlileri ile ilişkisi olduğundan bahisle bir işin gördürüleceği vaadiyle dolandırıcılık" suçundan işlem yapılmıştı.

4 şüpheli, sevk edildikleri Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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