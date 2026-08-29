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Dünya

Afrika Boynuzu'nda Türk ordusu ile ortak operasyon! Somali duyurdu: MV Lutuf gemisi kurtarıldı, 14 korsan öldürüldü

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Afrika Boynuzu'nda Türk ordusu ile ortak operasyon! Somali duyurdu: MV Lutuf gemisi kurtarıldı, 14 korsan öldürüldü

Türk ve Somali güçlerinin ortak operasyonu ile korsanlar tarafından kaçırılan, Türkiye’ye ait silah ile askeri iletişim ve uydu ekipmanı taşıdığı iddia edilen MV Lutuf kargo gemisi kurtarıldı. Operasyonun 'savunma iş birliği anlaşması çerçevesinde' düzenlendiğini vurgulanırken, 14 korsanın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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Somali Savunma Bakanlığı cumartesi günü yaptığı açıklamada, Türk Deniz Kuvvetleri ve Somali silahlı kuvvetlerinin Somali'nin kuzeydoğu kıyılarında 10 gün süren bir operasyonun ardından kaçırılan bir kargo gemisini kurtardığını, operasyonda 14 korsanın öldürüldüğünü ve dört teknenin imha edildiğini bildirdi.

Afrika Boynuzu'nda Türk ordusu ile ortak operasyon! Somali duyurdu: MV Lutuf gemisi kurtarıldı, 14 korsan öldürüldü
Başlık ResmiAfrika Boynuzu'nda Türk ordusu ile ortak operasyon! Somali duyurdu: MV Lutuf gemisi kurtarıldı, 14 korsan öldürüldü

Korsanlar, 17 Ağustos'ta Somali'nin yarı özerk kuzeydoğu federal üye devleti Puntland'ın Eyl bölgesindeki Jiifle açıklarında Kamerun bayraklı gemiyi ele geçirerek Nugaal kıyılarına doğru götürdü.

Somalili bir yetkili yaptığı açıklamada , geminin Mogadişu'daki bir Türk askeri eğitim tesisine gönderilmek üzere Türk silahları, iletişim ekipmanları ve uydu sistemleri taşıdığını belirtti.

Somalia Today'ın aktardığına göre; gemide altı Hintli, bir Türk vatandaşı, bir Gürcü ve iki Sırp güvenlik görevlisinden oluşan 10 kişilik bir mürettebat bulunuyordu.

Afrika Boynuzu'nda Türk ordusu ile ortak operasyon! Somali duyurdu: MV Lutuf gemisi kurtarıldı, 14 korsan öldürüldü
Başlık ResmiAfrika Boynuzu'nda Türk ordusu ile ortak operasyon! Somali duyurdu: MV Lutuf gemisi kurtarıldı, 14 korsan öldürüldü

14 KORSAN ÖLDÜRÜLDÜ

Somali Savunma Bakanlığı, Türk deniz kuvvetlerinin operasyon boyunca Somali Ulusal Silahlı Kuvvetleri ile birlikte çalıştığını açıkladı.

Bakanlık, "10 günlük operasyon sırasında korsanların kullandığı dört tekne imha edildi ve 14 korsan öldürüldü" açıklamasında bulundu.

Afrika Boynuzu'nda Türk ordusu ile ortak operasyon! Somali duyurdu: MV Lutuf gemisi kurtarıldı, 14 korsan öldürüldü
Başlık ResmiAfrika Boynuzu'nda Türk ordusu ile ortak operasyon! Somali duyurdu: MV Lutuf gemisi kurtarıldı, 14 korsan öldürüldü

SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ DEVREYE GİRDİ

Somali Savunma Bakanlığı, operasyonun Somali Federal Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan ve iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi, Somali kıyılarının korunmasını, deniz güvenliğinin sağlanmasını ve korsanlıkla mücadeleyi hedefleyen savunma iş birliği anlaşması çerçevesinde icra edildiğini bildirdi.

Bakanlık, operasyonda iş birliği yapan Somali Silahlı Kuvvetleri ile Türk Deniz Kuvvetleri’ni tebrik etti.

Afrika Boynuzu'nda Türk ordusu ile ortak operasyon! Somali duyurdu: MV Lutuf gemisi kurtarıldı, 14 korsan öldürüldü
Başlık ResmiAfrika Boynuzu'nda Türk ordusu ile ortak operasyon! Somali duyurdu: MV Lutuf gemisi kurtarıldı, 14 korsan öldürüldü

TÜRKİYE’NİN SOMALİ’DEKİ VARLIĞI

Türkiye’nin Somali’deki askeri varlığı son dönemde belirgin şekilde genişliyor. TBMM Genel Kurulu, 27 Temmuz 2026’da yürürlüğe giren tezkereyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Somali’de iki yıl daha görev yapmasını onayladı; tezkere kapsamında Türkiye, Somali güçlerine eğitim, danışmanlık ve teknik destek sağlamanın yanı sıra korsanlık, terörle mücadele ve silah kaçakçılığı gibi tehditlere karşı da katkı sunuyor.

Afrika Boynuzu'nda Türk ordusu ile ortak operasyon! Somali duyurdu: MV Lutuf gemisi kurtarıldı, 14 korsan öldürüldü
Başlık ResmiAfrika Boynuzu'nda Türk ordusu ile ortak operasyon! Somali duyurdu: MV Lutuf gemisi kurtarıldı, 14 korsan öldürüldü

SavunmaSanayiST'ye göre; 2017’den bu yana Mogadişu’da faaliyet gösteren TURKSOM Askeri Eğitim Merkezi, bugüne kadar binlerce Somali askerinin eğitimine katkı sağladı. Ocak ayında Türkiye, Somali’ye F-16 savaş uçakları konuşlandırmış, ardından ülkeye bazı askeri sevkiyatlar gerçekleştirmişti.

Bölgede ayrıca Somali Türk Deniz Görev Grubu faaliyet gösteriyor. Türk savaş gemileri, Çağrı Bey Sondaj Gemisi ile Korkut, Altan ve Sancar destek gemilerine refakat ve karakol güvenliği sağlıyor. Görev gücünde, Türk SAT Komandoları da yer alıyor.

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