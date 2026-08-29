Beykoz’da otomobil yayaların arasına daldı! Çok sayıda yaralı var
İstanbul Beykoz’da kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıkarak yayaların arasına daldı. 5 yayaya çarpan araç, bir iş yerinin dışındaki dolaba çarparak durabildi. Kazada sürücüyle birlikte 6 kişi yaralandı.
İstanbul Beykoz’da kaldırımda yürüyenler bir anda neye uğradığını şaşırdı. Seyir halindeki otomobil sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma çıktı.
Kaldırımdaki 5 kişiye çarpan otomobil, bir iş yerinin dışarıdaki dolabına çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü ile 5 yaya yaralandı.
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YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.
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