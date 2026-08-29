Annesini öldürdü, emniyete gidip teslim oldu! Batman'daki dehşetin detayları ortaya çıktı
Batman’da 30 yaşındaki H.C., 55 yaşındaki annesi S.C.’yi henüz belirlenemeyen bir nedenle öldürdü. Cinayetin ardından emniyete gidip annesini öldürdüğünü söyleyen şüpheli gözaltına alınırken, kadının cansız bedeni evin avlusundaki çöp konteynerinin yanında bulundu.
Kan donduran olay Batman'da yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Petrolkent Mahallesi’nde H.C. (30), annesi S.C'yi (55), henüz belirlenemeyen nedenle öldürdü.
H.C., daha sonra il emniyet müdürlüğü binasına gidip annesini öldürdüğünü söyledi. Şahsın beyanı üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ahlaksız paylaşımlarıyla gündem olmuştu! Fidan Atalay tutuklandı
ÖLDÜRÜP ÇÖPÜN YANINA KOYMUŞ
Ev ve çevresinde yapılan incelemede S.C.’nin cansız bedeni, ikametin avlusunda bulunan çöp konteynerinin yanında tespit edildi.
"PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR" İDDİASI
Polis ekiplerince gözaltına alınan H.C.’nin psikolojik sorunlarının bulunduğu iddia edildi. S.C.’nin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.