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Manifest dağılıyor mu? İşte tutuklanan Tolga Akış'ın ifadesi

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Manifest dağılıyor mu? İşte tutuklanan Tolga Akış'ın ifadesi
Fotoğraf Başlığı Manifest dağılıyor mu?

Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış hakkında yürütülen soruşturma magazin gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi. Müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanımı ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla gözaltına alınan Akış, mahkeme tarafından tutuklandı. Manifest dağılıyor mu sorusu da gündemde yer alırken Tolga Akış'ın ifadesi de dikkat çekti.

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Yaşanan gelişmelerin ardından gözler Manifest grubuna çevrildi. Grubun kurucusu ve menajerinin tutuklanması sonrasında "Manifest dağılıyor mu?" ve "Manifest konserleri iptal mi, devam edecek mi?" soruları araştırılmaya başlandı.

MANİFEST DAĞILIYOR MU?

Tolga Akış'ın tutuklanmasının ardından Manifest'in geleceği merak edilirken, grubun dağıldığına yönelik resmi bir açıklama gelmedi. Soruşturma kapsamında yaşanan hukuki süreç Tolga Akış hakkında yürütülürken Manifest üyeleri grubun dağıldığına dair bir duyuru yapmadı.

Grubun bundan sonraki konserleri, organizasyonları ve menajerlik süreçlerinin nasıl ilerleyeceği ise yaşanan hukuki gelişmelerin ardından gündemin merkezine oturdu.

Manifest dağılıyor mu? İşte tutuklanan Tolga Akışın ifadesi
Başlık ResmiManifest dağılıyor mu? İşte tutuklanan Tolga Akışın ifadesi

MANİFEST KONSERLERİ İPTAL Mİ, DEVAM EDECEK Mİ?

Tolga Akış'ın gözaltına alınmasıyla birlikte Manifest'in konserlerinin iptal edilip edilmeyeceği de gündeme geldi. İzmir'de yapılacak Manifestival organizasyonunun devam edeceği belirtildi.

Manifest dağılıyor mu? İşte tutuklanan Tolga Akışın ifadesi
Başlık ResmiManifest dağılıyor mu? İşte tutuklanan Tolga Akışın ifadesi

TOLGA AKIŞ NEDEN TUTUKLANDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Tolga Akış hakkında üç ayrı suçlama yöneltildi. Akış, müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddiaları kapsamında gözaltına alındı.

Soruşturmanın ardından mahkemeye sevk edilen Akış hakkında tutuklama kararı verildi. Sevk yazısında ise "müstehcenliği yayma" suçlamasına ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı belirtildi. Akış, mahkeme sürecinde kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini belirterek suçsuz olduğunu savundu.

Manifest dağılıyor mu? İşte tutuklanan Tolga Akışın ifadesi
Başlık ResmiManifest dağılıyor mu? İşte tutuklanan Tolga Akışın ifadesi

Akış, ifadesinde şunları aktardı:

“Basında çıkan haberler ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Söz konusu Manifest grubu ile iş ilişkisindeki menajerlik gelir paylaşım oranları %60 Manifest kızlarına eşit miktarda dağıtılırken %40'lık kısmı ise şirketin Manifest proje giderlerine ayrılmaktadır. Basında çıkan bu haberler yanlıştır. Basında çıkan grup üyelerinin başka insanlar ile görüşmelerinin yasaklandığı iddiası da yanlıştır. Basında çıkan grup üyelerinin kendi sosyal medya hesaplarında bağımsız olarak reklamlı paylaşım yapamayacağı iddiası kısmen doğrudur. Bunu projeyi korumak için getirdik. Rakamı hatırlamamakla birlikte grup üyelerinin sözleşmeye aykırı davranması durumunda kazancına oranla belirli miktarda cezai şart vardır. Basında çıkan grup üyelerinin tatilde benimle tatil yapma zorunluluğu iddiası da yanlıştır. Söz konusu fotoğraf ve video 1,5 yıl önce çekilen birlikte toplu yaptığımız bir günlük tatildir. Basında çıkan grup üyelerinin hasta olduğu zaman sahneye baskıyla çıktığı iddiası da yanlıştır.”

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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