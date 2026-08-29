CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Gürsel Tekin'den flaş açıklama

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının büyük kurultayda açıklanacağını söyledi.

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, il başkanlığında 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen programa katılarak açıklamalarda bulundu.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Tekin, büyük kurultayı işaret etti.

Gürsel Tekin konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"CHP'nin öyle bir cumhurbaşkanı adayı olacak ki... Türkiye'deki bütün sorunların üstesinden gelebilecek çok kudretli ve aynı zamanda toplumsal muhalefeti bir arada tutabilecek, bugünkü yeni Türkiye yani Orta Doğu'su ile, Asya'sıyla, Afrikası'yla bütün bunlara vakıf olan çok kudretli bir cumhurbaşkanı adayı. Büyük olasılıkla sayın Genel Başkan'ın aklında büyük kurultayda adayımızı açıklayacağız."

BÜYÜK KURULTAY NE ZAMAN?

CHP kurmayları, resmi bir kurultay tarihi vermek için 38. Olağan Kurultay’la ilgili mahkeme sürecinin tamamlanması gerektiğini söylerken; bu süreçte daha fazla beklememek için ilçe ve il kongrelerini tamamlayacaklarını belirtiyor. Mahkeme kararının kesinleşmesinin ardından ise kurultayın resmen ilan edilmesi bekleniyor.

TÜM SİYASİ PARTİLERE ÇAĞRI YAPMIŞTI

Gürsel Tekin geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada ittifak için partilere çağrıda bulunarak şunları söylemişti:

"Türkiye'de yasama ve yürütme konusunda maalesef ciddi sıkıntılar var. Dünyanın birçok demokratik ülkesinde en üstte olması gereken yasama organı, yürütmenin talimatıyla hareket ediyorsa orada demokrasiden söz edilemez. Bu nedenle parlamenter sistemin daha sağlıklı olacağını düşünüyoruz. ‘Parlamenter sistemde biz de varız' diyen bütün siyasi partileri Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında buluşmaya davet ediyoruz"

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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