UEFA duyurdu: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşamasının fikstürü kesinleşti. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; Galatasaray, 9 Eylül Çarşamba günü Sporting ile deplasmanda karşılaşacak. Fenerbahçe ise ilk maçını 10 Eylül Perşembe günü Roma ile evinde oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, 2026-2027 sezonu fikstürleri açıklandı.

Eylülde başlayıp ocak sonuna kadar sürecek zorlu maratonda sarı-lacivertli takım, ilk maçına 10 Eylül Perşembe günü İtalyan ekibi Roma karşısında çıkarken; Galatasaray ise Şampiyonlar Ligi perdesini 9 Eylül Çarşamba günü Portekiz temsilcisi Sporting'e karşı deplasmanda açacak. Avrupa'da dev rakiplerle kozlarını paylaşacak olan temsilcilerimizin kritik karşılaşmalarının başlama saatleri de netleşti.

Türk futbolu, 19 yıl aradan sonra 2 takımla Şampiyonlar Ligi'nde temsil edilecek.

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

Tarih Saat Rakip Saha 10 Eylül 2026 18:45 AS Roma İç Saha 14 Ekim 2026 21:00 Aston Villa Deplasman 20 Ekim 2026 18:45 SK Slavia Praha İç Saha 4 Kasım 2026 18:45 Liverpool FC İç Saha 25 Kasım 2026 21:00 FC Shakhtar Donetsk Deplasman 9 Aralık 2026 21:00 LASK Deplasman 20 Ocak 2027 18:45 Villarreal CF İç Saha 27 Ocak 2027 21:00 Atlético de Madrid Deplasman

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

Tarih Saat Rakip Saha 9 Eylül 2026 21:00 Sporting CP Deplasman 13 Ekim 2026 21:00 FC Barcelona İç Saha 21 Ekim 2026 18:45 LOSC Lille Deplasman 3 Kasım 2026 18:45 VfB Stuttgart İç Saha 24 Kasım 2026 18:45 Aston Villa İç Saha 8 Aralık 2026 21:00 AEK Atina Deplasman 19 Ocak 2027 18:45 Feyenoord İç Saha 27 Ocak 2027 21:00 Paris Saint-Germain Deplasman

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