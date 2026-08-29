UEFA duyurdu: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşamasının fikstürü kesinleşti. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; Galatasaray, 9 Eylül Çarşamba günü Sporting ile deplasmanda karşılaşacak. Fenerbahçe ise ilk maçını 10 Eylül Perşembe günü Roma ile evinde oynayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, 2026-2027 sezonu fikstürleri açıklandı.
Sosyal medyada gündem Okan Buruk: "Ben dedim ya kesin" dedi, istemediği takım geldi
Eylülde başlayıp ocak sonuna kadar sürecek zorlu maratonda sarı-lacivertli takım, ilk maçına 10 Eylül Perşembe günü İtalyan ekibi Roma karşısında çıkarken; Galatasaray ise Şampiyonlar Ligi perdesini 9 Eylül Çarşamba günü Portekiz temsilcisi Sporting'e karşı deplasmanda açacak. Avrupa'da dev rakiplerle kozlarını paylaşacak olan temsilcilerimizin kritik karşılaşmalarının başlama saatleri de netleşti.
FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ
|Tarih
|Saat
|Rakip
|Saha
|10 Eylül 2026
|18:45
|AS Roma
|İç Saha
|14 Ekim 2026
|21:00
|Aston Villa
|Deplasman
|20 Ekim 2026
|18:45
|SK Slavia Praha
|İç Saha
|4 Kasım 2026
|18:45
|Liverpool FC
|İç Saha
|25 Kasım 2026
|21:00
|FC Shakhtar Donetsk
|Deplasman
|9 Aralık 2026
|21:00
|LASK
|Deplasman
|20 Ocak 2027
|18:45
|Villarreal CF
|İç Saha
|27 Ocak 2027
|21:00
|Atlético de Madrid
|Deplasman
GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ
|Tarih
|Saat
|Rakip
|Saha
|9 Eylül 2026
|21:00
|Sporting CP
|Deplasman
|13 Ekim 2026
|21:00
|FC Barcelona
|İç Saha
|21 Ekim 2026
|18:45
|LOSC Lille
|Deplasman
|3 Kasım 2026
|18:45
|VfB Stuttgart
|İç Saha
|24 Kasım 2026
|18:45
|Aston Villa
|İç Saha
|8 Aralık 2026
|21:00
|AEK Atina
|Deplasman
|19 Ocak 2027
|18:45
|Feyenoord
|İç Saha
|27 Ocak 2027
|21:00
|Paris Saint-Germain
|Deplasman