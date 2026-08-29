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Spor

UEFA duyurdu: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu

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UEFA duyurdu: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşamasının fikstürü kesinleşti. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; Galatasaray, 9 Eylül Çarşamba günü Sporting ile deplasmanda karşılaşacak. Fenerbahçe ise ilk maçını 10 Eylül Perşembe günü Roma ile evinde oynayacak.

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Gökhan Karataş
GÖKHAN KARATAŞ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, 2026-2027 sezonu fikstürleri açıklandı.

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Eylülde başlayıp ocak sonuna kadar sürecek zorlu maratonda sarı-lacivertli takım, ilk maçına 10 Eylül Perşembe günü İtalyan ekibi Roma karşısında çıkarken; Galatasaray ise Şampiyonlar Ligi perdesini 9 Eylül Çarşamba günü Portekiz temsilcisi Sporting'e karşı deplasmanda açacak. Avrupa'da dev rakiplerle kozlarını paylaşacak olan temsilcilerimizin kritik karşılaşmalarının başlama saatleri de netleşti.

Türk futbolu, 19 yıl aradan sonra 2 takımla Şampiyonlar Ligi'nde temsil edilecek.
Başlık ResmiTürk futbolu, 19 yıl aradan sonra 2 takımla Şampiyonlar Ligi'nde temsil edilecek.

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

TarihSaatRakipSaha
10 Eylül 202618:45AS Romaİç Saha
14 Ekim 202621:00Aston VillaDeplasman
20 Ekim 202618:45SK Slavia Prahaİç Saha
4 Kasım 202618:45Liverpool FCİç Saha
25 Kasım 202621:00FC Shakhtar DonetskDeplasman
9 Aralık 202621:00LASKDeplasman
20 Ocak 202718:45Villarreal CFİç Saha
27 Ocak 202721:00Atlético de MadridDeplasman

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

TarihSaatRakipSaha
9 Eylül 202621:00Sporting CPDeplasman
13 Ekim 202621:00FC Barcelonaİç Saha
21 Ekim 202618:45LOSC LilleDeplasman
3 Kasım 202618:45VfB Stuttgartİç Saha
24 Kasım 202618:45Aston Villaİç Saha
8 Aralık 202621:00AEK AtinaDeplasman
19 Ocak 202718:45Feyenoordİç Saha
27 Ocak 202721:00Paris Saint-GermainDeplasman
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