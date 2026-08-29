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Spor

Galatasaray'ın dev rakibine 4 dakika yetti: Golleri uzatmada attı, puanı kaptı

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Galatasaray'ın dev rakibine 4 dakika yetti: Golleri uzatmada attı, puanı kaptı

Fransa Ligue 1'in 2'nci haftasında Lille, taraftarı önünde Paris Saint-Germain'i konuk etti. Temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri arasında yer alan Paris temsilcisi, uzatma dakikalarına 2-0 geride girdiği karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. PSG, Devler Ligi'nde son 2 sezonu şampiyon tamamladı.

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Gökhan Karataş
GÖKHAN KARATAŞ

Fransa Ligue 1'de 2'nci haftanın açılış mücadelesinde Lille ile Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Paris Saint-Germain, Pierre Mauroy Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Dört gole sahne olan maç 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

UZATMADA 2 GOL BİRDEN

Lille'in gollerini 21'inci dakikada Hakon Arnar Haraldsson ve 84'üncvü dakikada Dilane Bakwa kaydetti. Uzatma dakikalarına 2-0 geride giren PSG, 90+1'de Vitinha ve 90+5'te Brezilyalı savunma oyuncusu Marquinhos'un golüyle puan almayı başardı.

Marquinhos'un gol sevinci
Başlık ResmiMarquinhos'un gol sevinci

LİGDE GALİBİYETİ YOK

Bu sonuçla Lille, 4 puana yükseldi. Ligde 2 maçtır berabere kalan PSG ise puanını 2 yaptı. Ligue 1'in 3'üncü haftasında Lille, deplasmanda Toulouse'la karşılaşacak. PSG ise sahasında Monaco'yu ağırlayacak.

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