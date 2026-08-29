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ÖGG soru kitapçıkları ne zaman yayımlanacak? 122.Dönem ÖGG soruları ve cevaplarının yayımlanacağı tarih

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ÖGG soru kitapçıkları ne zaman yayımlanacak? 122.Dönem ÖGG soruları ve cevaplarının yayımlanacağı tarih
Fotoğraf Başlığı ÖGG soru kitapçıkları ne zaman yayımlanacak? 122.Dönem ÖGG soruları ve cevaplarının yayımlanacağı tarih

Özel Güvenlik 122. Temel Eğitim ve 98. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG), 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü tamamlanacak. Sınava katılım gösteren adayların gündeminde şimdiden soru kitapçıkları var. ÖGG sınavından alacakları puanları hesaplamak isteyen adaylar, ÖGG soruları ve cevaplarının yayımlanacağı tarihi sorguluyor. Peki, ÖGG soru kitapçıkları ne zaman yayımlanacak? İşte 122.Dönem ÖGG soruları ve cevaplarının yayımlanacağı tarih...

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122. dönem ÖGG sınavı sürecine ilişkin ayrıntılar günler öncesinden paylaşılmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yayımlanan takvime göre gerçekleştirilecek Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı öncesinde adayların en çok merak ettiği konuların başında soru kitapçıklarının yayımlanacağı tarih geliyor. 122. Dönem ÖGG sınav talimatında soru kitapçıklarının erişime açılacağı ve sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihlere ilişkin bilgilere yer verilmişti. Silahlı ve silahsız adaylara uygulanacak sınavların süreleri ise farklılık gösteriyor.

ÖGG SINAVINDA KAÇ SORU SORULACAK?

Silahsız özel güvenlik sınavına girecek adaylara 100 çoktan seçmeli soru yöneltilecek. Sınav değerlendirmesi 100 puan üzerinden yapılacak.

Silahlı sınava katılan adaylar ise 100 temel sorunun yanı sıra 25 silah bilgisi sorusunu da yanıtlayacak. Böylece silahlı adayların karşısına toplam 125 soru çıkacak.

Yalnızca silah farkı sınavına girecek adaylar ise 25 silah bilgisi sorusunu cevaplayacak.

ÖGG soru kitapçıkları ne zaman yayımlanacak? 122.Dönem ÖGG soruları ve cevaplarının yayımlanacağı tarih
Başlık ResmiÖGG soru kitapçıkları ne zaman yayımlanacak? 122.Dönem ÖGG soruları ve cevaplarının yayımlanacağı tarih

ÖGG SORULARI VE CEVAP ANAHTARLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Yayımlanan yazılı talimata göre, 122. dönem ÖGG soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının 1 Eylül 2026 tarihinde EGM tarafından yayımlanması planlanıyor. Soru ve cevapların paylaşılmasının ardından takvime göre itiraz süreci başlayacak. Soru kitapçıkları, cevap anahtarları ve sonuç duyuruları Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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