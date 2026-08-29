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Dünya

Nepal'i sel vurdu! Acı bilanço artıyor

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Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesinde ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 616'ya yükseldiği bildirildi.

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Nepal'in Çin sınırına yakın bölgelerini etkileyen felaket nedeniyle sel sularına kapılanları kurtarmak için başlatılan çalışmalar sürüyor.

ÖLÜ SAYISI 600'Ü AŞTI

CNN'in haberine göre Nepal polis yetkilileri, selde hayatını kaybedenlerin sayısının 616'ya çıktığını bildirdi. Yetkililer, felakette 2 bin 301 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Medyada sınırın hem Nepal hem de Çin tarafında aralarında yabancıların da bulunduğu yaklaşık 2 bin 500 kişiden halen haber alınamadığı belirtiliyor.

Nepal'i sel vurdu! Acı bilanço artıyor
Başlık ResmiNepal'i sel vurdu! Acı bilanço artıyor

Nepal'in Rasuwa bölgesinde 26 Ağustos'ta sel meydana gelmiş, sel suları nedeniyle düzinelerce köprünün yıkıldığı, yolların hasar aldığı ve arama kurtarma çalışmaları için helikopterlerin sevk edildiği bildirilmişti.

Nepal'deki sel nedeniyle Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e yükseldiği bildirilmişti.

UZMANLAR, BUZUL ÇÖKMESİNE İŞARET EDİYOR

Sel öncesi bölgede ilk olarak deprem meydana geldiğini açıklayan ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, verilerini güncelleyerek 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğunu ifade etmişti.

Merkezi Katmandu'da bulunan Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezi'nde görevli uzmanlar, selin bölgedeki dağlık alandan kopan buzul parçalarının tetiklediği çığ nedeniyle meydana geldiğini belirtmişti.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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