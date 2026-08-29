Sağlık Bakanlığı, özel hastanelere ilişkin kurallarda kapsamlı değişikliğe gitti. Resmî Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeyle TÜSKA akreditasyonu bulunan hastanelere 3 yıla kadar olağan denetim muafiyeti getirildi. Fiziki standartlardaki tolerans yüzde 2’den yüzde 5’e çıkarılırken röntgen ve laboratuvar şartları, hekimlerin çalışma usulleri ve muayenehane hastalarının tedavi süreçleri de yeniden düzenlendi.

Sağlık Bakanlığının hazırladığı “Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 29 Ağustos 2026 tarihli ve 33355 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe alındı.

Düzenlemeyle özel hastanelerin denetim sisteminden fiziki şartlarına, tıbbi cihaz ve laboratuvar yükümlülüklerinden doktorların çalışma koşullarına dek birçok alanda yeni kurallar getirildi.

Özel hastanelerde kapsamlı değişiklik: Denetimden fiziki şartlara kadar sistem değişiyor

AKREDİTE HASTANELERE 3 YILA KADAR DENETİM MUAFİYETİ

Yeni yönetmeliğin en dikkat çeken maddelerinden birisi özel hastanelerin denetimleri ile alakalı oldu. Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsünden (TÜSKA) akreditasyon belgesi alan özel hastaneler, sahip oldukları kategoriye göre belirli sürelerle olağan denetimlerden muaf olacak.

Buna göre platin ya da altın kategorisindeki hastaneler 3 sene, gümüş kategorisindekiler 2 sene, bronz kategorisindekiler ise 1 sene olağan denetimden muaf tutulacak. Düzenleme böylece hastanelerin akreditasyon seviyesini denetim sıklığı ile direkt olarak ilişkilendiren yeni bir uygulama getiriyor.

FİZİKİ ŞARTLARDA YÜZDE 5'E KADAR SAPMAYA İZİN

Özel hastanelerin uyması gereken asgari fiziki standartlarda da esneklik yapıldı.

Yönetmelikte belirlenen ölçülerde daha önce yüzde 2’ye kadar izin verilen sapma oranı yüzde 5’e yükseltildi. Bu şekilde hastane binalarının yönetmelikte belirlenen fiziki ölçülerinde yüzde 5'e kadar farklılık kabul edilebilecek.

Özel hastanelerde kapsamlı değişiklik: Denetimden fiziki şartlara kadar sistem değişiyor

ESKİ ÖZEL HASTANELERE FİZİKİ ŞART MUAFİYETİ

Düzenlemeyle mevcut özel hastaneleri yakından ilgilendiren bir geçiş hükmü de getirildi. 30 Ocak 2025’ten önce ruhsatlandırılmış özel hastaneler, yeni yönetmelikte yer alan fiziki şartlardan muaf tutulacak.

Fakat bu muafiyet, 30 Ocak 2025 tarihi itibarıyla hastanelerde yapılan değişiklikler ile yönetmeliğin geçici 2’nci maddesi çerçevesinde olan özel hastaneler için uygulanmayacak. Söz konusu hüküm 30 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.

RÖNTGEN CİHAZI ZORUNLULUĞUNDA YENİ DÜZENLEME

Özel hastanelerde olması gereken radyoloji ekipmanları ile alakalı koşullar da değiştirildi. Bundan sonra özel hastanelerde bir adet seyyar röntgen cihazı ya da en az 500 mA gücünde bir röntgen cihazı bulunması yeterli olacak.

Röntgen cihazının hastane bünyesinde “yerinde hizmet alımı” yöntemiyle bulundurulması halinde de yükümlülük yerine getirilmiş sayılacak.

Önceki hükümde bir seyyar röntgen cihazının dışında en az 500 mA gücünde cihaz olan bir radyoloji merkezi kurulması şartı vardı. Bu hükmün yürütmesi daha önce Danıştay tarafından durdurulmuştu.

Özel hastanelerde kapsamlı değişiklik: Denetimden fiziki şartlara kadar sistem değişiyor

LABORATUVAR HİZMETLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Özel hastanelerin, hasta kabul ettikleri uzmanlık dallarının gerektirdiği tıbbi biyokimya ve/veya tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarını bulundurma zorunluluğu devam edecek.

Fakat belirli bir alanda sağlık hizmeti sunan özel hastanelere bu yükümlülüğü yerinde hizmet alımı yoluyla yerine getirebilme imkanı tanındı.

Hastanenin laboratuvar açmak istemesi ancak gerekli uzman hekim kadrosunun bulunmaması halinde ise talep üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından ilgili uzmanlık dalında kadro verilebilecek.

PROFESÖR VE DOÇENTLERİN ÇALIŞMA ŞARTLARI DA DEĞİŞTİ

Yönetmeliğin hekim kadrolarına ilişkin bölümünde de değişikliğe gidildi. Daha önce vakıf üniversiteleriyle iş birliği protokolü bulunan özel hastanelere yönelik hüküm, “Bakanlıkça onaylanmış uzmanlık eğitim programı bulunan özel hastaneler” şeklinde değiştirildi.

Bu hastaneler, belirlenen şartlar çerçevesinde profesör ve doçentleri devlet üniversitelerince uygun bulunması halinde kurumsal sözleşmeyle mesai saatleri dışında boş uzman tabip kadrolarında çalıştırabilecek. Bu sayı, tabip ve diş tabibi kadroları ayrı ayrı hesaplanmak üzere kadronun yüzde 20’sini aşamayacak.

ACİL DURUMLARDA DIŞARIDAN UZMAN HEKİM ÇAĞRILABİLECEK

Sağlık durumu acil olan ya da başka bir kuruma sevk edilmesi tıbben risk taşıyan hastalar için konsültan hekim çağrılmasına yönelik madde de yeniden düzenlendi.

İhtiyaç halinde aynı ildeki ilgili uzmanlık dalından, tercihen özel sağlık kuruluşlarında kadrolu çalışan hekimler arasından konsültan tabip davet edilebilecek.

Hastaneye çağrılan konsültan hekimin ismi ve uzmanlık alanı, mesul müdür tarafından en geç 5 iş günü içerisinde il sağlık müdürlüğüne bildirilecek.

MUAYENEHANE HASTALARI İÇİN “VAKA BAZLI ÖZEL İZİN”

Muayenehanesi olan hekimlerin özel hastanelerde gerçekleştireceği işlemler konusunda da yeni bir uygulama getirildi.

Hekimin sözleşme yaptığı özel hastanede, muayenehaneden gelen hastaya yapılması gereken müdahalenin gerçekleştirilememesi halinde başka bir özel hastanede işlem yapılabilmesi için il sağlık müdürlüğünden vaka bazlı özel izin alınabilecek.

İzin taleplerinin hangi kriterlere göre değerlendirileceği ile acil durumlarda, mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde uygulanacak yöntem Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek.

MUAYENEHANESİNİ KAPATAN HEKİMLERE YENİ HAK

1 Ocak 2025 itibarıyla faal muayenehanesi bulunan hekimlerin çalışma şartlarında da değişikliğe gidildi. Bu hekimler muayenehanelerini kapatmaları halinde, muayenehanelerini kapattıkları ilde en fazla iki özel hastanede kadro dışı geçici olarak çalışabilecek.

Hekimin daha sonra yeniden muayenehane açması durumunda ise bu kapsamda tanınan kadro dışı geçici çalışma hakkı sona erecek.

YÖNETMELİĞİN EKLERİ DE YENİLENDİ

Yönetmelikle ayrıca özel hastanelerde uygulanacak standart ve düzenlemeleri içeren Ek-1, Ek-2, Ek-3, Ek-5a, Ek-5c ve Ek-5e bölümlerinde de değişikliğe gidildi.

30 Ocak 2025'ten önce ruhsatlandırılan hastanelere yönelik fiziki şart muafiyeti geriye dönük olarak bu tarihten itibaren geçerli olacak. Yönetmeliğin diğer hükümleri ise 29 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

Haberle İlgili Daha Fazlası