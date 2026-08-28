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3. Sayfa

Fethiye'de korkutan yangın! Hızla yayılan alevler evleri sardı

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Fethiye'de korkutan yangın! Hızla yayılan alevler evleri sardı
Fotoğraf Başlığı Fethiyede korkutan yangın! Alevler hızla yayılıyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde şehir merkezine yakın ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere ekipler karadan müdahale ederken, bazı konutlar alevlere teslim oldu. Orman Genel Müdürlüğü, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı ifade edildi.

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde akşam saatlerinde orman yangını çıktı.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Karagedik Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başladı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi.

Fethiye'de korkutan yangın! Hızla yayılan alevler evleri sardı
Başlık ResmiFethiye'de korkutan yangın! Hızla yayılan alevler evleri sardı

KISA SÜREDE YAYILDI

Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Ekipler, yangının kontrol altına alınması ve daha fazla alana sıçramasının önlenmesi için çalışma başlattı.

Fethiye'de korkutan yangın! Hızla yayılan alevler evleri sardı
Başlık ResmiFethiye'de korkutan yangın! Hızla yayılan alevler evleri sardı

BİRÇOK EV ALEVLERE TESLİM

Yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan yangın sebebiyle bazı evler alevlere teslim olurken, bir yandan da tahliye çalışmaları gerçekleştiriliyor.

HUZUREVİ TAHLİYE EDİLDİ

Yangın bölgesine yakın olan Fethiye Huzurevi de tahliye edildi. Boşaltılan binadan bulunan yaşlıların Fethiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Öte yandan bazı yolların da trafiğe kapatıldığı ifade edildi.

Fethiye'de korkutan yangın! Hızla yayılan alevler evleri sardı
Başlık ResmiFethiye'de korkutan yangın! Hızla yayılan alevler evleri sardı

BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINDA

Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yangının havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile büyük ölçüde kontrol altına alındığı belirtildi.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Köyceğiz’de yakıt tankeri patlaması sonucu meydana gelen yangın,
Fethiye’de başlayan yangın,

Her iki yangını da ekiplerimizin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonucu büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Yangınları tamamen kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor."

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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