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Eğitim

Şikayetler arttı, YÖK düğmeye bastı! Özel üniversitelerde artık o ücret alınmayacak

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Şikayetler arttı, YÖK düğmeye bastı! Özel üniversitelerde artık o ücret alınmayacak

YÖK, vakıf üniversitelerinde öğrenim ücretlerine yönelik şikayetlerin ardından denetimleri sıkılaştırdı. Yeni düzenlemeyle ara sınıflarda ücret artışı yüzde 25’i geçemeyecek, tek dersi kalan öğrenciden tam dönem ücreti alınamayacak ve 9 aya kadar yapılan taksitlerde vade farkı uygulanamayacak.

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Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK)yapılan açıklamaya göre, Başkanlığa CİMER üzerinden çok sayıda ihbar ve şikayet ulaştı. Başvurularda bazı vakıf yükseköğretim kurumlarının belirlenen kurallara uymadığı, ara sınıflardaki öğrencilerin öğrenim ücretlerine yüzde 25'in üzerinde zam yaptığı, tek dersi kalan öğrencilerden dönemlik ücret aldığı, farklı ödeme seçeneklerinde vade farkı uyguladığı ve öğrencilerden çeşitli ilave ücretler talep ettiği belirtildi.

Öğrencilerin mağduriyetine yol açan bu tür uygulamalara ilişkin tüm başvuru, ihbar ve şikayetler, Yükseköğretim Denetleme Kurulu tarafından günlük olarak ve ivedilikle değerlendirilecek. Kurallara aykırı uygulamaların tespit edilmesi halinde sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılacak.

Şikayetler arttı, YÖK düğmeye bastı! Özel üniversitelerde artık o ücret alınmayacak
Başlık ResmiŞikayetler arttı, YÖK düğmeye bastı! Özel üniversitelerde artık o ücret alınmayacak

ÜCRET ZAMMINDA YÜZDE 25 SINIRI

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda yapılan düzenleme doğrultusunda hazırlanan usul ve esaslar, vakıf yükseköğretim kurumlarına bildirildi. Buna göre, hazırlık ve/veya birinci sınıfa yerleştirme yılı dışındaki öğrencilerin öğrenim ücretlerine 2026-2027 Akademik Yılı'nda yapılacak artış yüzde 25'i aşamayacak. Öğrenim ücretleri, eğitimin dönemlik ya da yıllık olmasına bakılmaksızın yıllık ve belirli bir tutar üzerinden belirlenecek. Kayıt döneminin ardından, adı ne olursa olsun, önceden açık ve net şekilde ilan edilmeyen herhangi bir ek ücret veya ücret artışı öğrencilerden talep edilemeyecek.

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TEK DERS İÇİN TAM DÖNEM ÜCRETİ YOK

Dönem veya yıl tekrarı yapan ya da normal öğrenim süresini aşan öğrencilerden yalnızca tekrar etmeleri gereken ders, dönem veya yıl için ücret alınabilecek. Talep edilecek ücret, ilgili dönemde alınması zorunlu ders veya kredi başına düşen tutarı geçemeyecek. Böylece yalnızca tek dersi kalan bir öğrenciden tam dönem öğrenim ücreti alınamayacak. Bir üst sınıfa geçen ve önceki öğretim yılı ya da dönemine ait öğrenim ücretini ödemiş öğrencilerden, daha önce başarısız oldukları ve yeniden almak zorunda kaldıkları alt sınıf dersleri için dönemlik veya yıllık öğrenim ücretine ek olarak ilave ücret talep edilemeyecek.

Şikayetler arttı, YÖK düğmeye bastı! Özel üniversitelerde artık o ücret alınmayacak
Başlık ResmiŞikayetler arttı, YÖK düğmeye bastı! Özel üniversitelerde artık o ücret alınmayacak

9 AYA KADAR TAKSİTE VADE FARKI UYGULANMAYACAK

Öğrenim ücretinin 9 aya kadar taksitlendirilmesi halinde vade farkı uygulanamayacak. Kredi kartıyla tek çekim, taksitli ödeme veya kredili mevduat hesabı gibi farklı ödeme seçenekleri nedeniyle öğrencilerin mali yükünü artıracak vade farkı uygulamalarına da izin verilmeyecek. 9 Ağustos 2026'da yürürlüğe giren 7592 sayılı Kanun kapsamında yeniden kayıt yaptıran öğrencilerin öğrenim ücretleri ise intibaklarının yapıldığı sınıfın öğrenim ücreti esas alınarak belirlenecek. Bu öğrencilerden öğrenim ücreti dışında herhangi bir ek ücret talep edilemeyecek.

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Vakıf yükseköğretim kurumlarının, öğrenim ücretleri ve ücret artışlarına ilişkin tüm işlemlerini belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde yürütmeleri gerekiyor.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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