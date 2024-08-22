YÖK'ün tavsiyesini dinleyen yok! Özel üniversitelerin zam oranları şaşkına çeviriyor

Yıllık enflasyonun yüzde 60 civarında seyrettiği 2024 Ağustos ayında, özel vakıf üniversiteleri yüzde 95 ila yüzde 150 arasında fahiş zam yaptığı tespit edildi. Veliler, bu zamlarla ilgili devletin harekete geçmesini bekliyor.

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) 'devam eden yıllarda enflasyon oranında zam yapılmalı' yönündeki tavsiyesi özel vakıf üniversiteleri tarafından kulak ardı ediliyor!

Ağustos ayında yıllık enflasyonun yüzde 60'a indiği bir ortamda açıklanan özel üniversite ücretleri şaşkına çeviriyor. İlk kayıtta makul fiyat veren üniversiteler, ücretlerine devam eden yıllarda yüzde 95 ila yüzde 150 arasında fahiş zam yaptı. Enflasyonun çok üzerine açıklanana bu fiyatlar birçok veliyi şoke ediyor. Veliler, bu zamlarla ilgili devletin harekete geçmesini bekliyor.

YILLIK ÖĞRENİM BEDELİ 2 MİLYON TL'Yİ BULUYOR

Özel üniversitelerin yıllık öğretim bedelleri 500 bin ile 2 milyon lira arasında değişiyor. Enflasyonun yüksek çıktığı son 2 yıldır ise, veliler yıllık TÜFE oranını ikiye katlayan zam miktarları ile adeta kayıt yenilemeye mecbur ediliyor.

Bazı veliler, borç bularak ödedikleri kayıt paralarının yüksekliğini, CİMER ve mahkemeye taşımaya başladı. YÖK’ün daha önce denetimler ile enflasyon oranına yakın zam miktarına veliler itiraz etmezken, bu yıl yüksek zam oranları şaşkına çeviriyor.

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Özellikle orta gelirli aileler, yüzde 50 burslu diyerek vakıf üniversitesine kaydettirdikleri çocuklarını okutamaz hale geldiler. Geçen yıl birçok kredi kartının 3 ila 9 taksitli ödeme kolaylıkları da bu sene kalktı. Birçok aile borçlanarak, çocuk okutmaya çalışıyor” dediler.

BAKANLIĞA ÇAĞRI YAPTILAR

Fahiş zam sıkıntının özel üniversitelerin fiyat tarifelerinin devletin hiçbir birimi tarafından kontrol edilmemesinden kaynaklandığını düşünen veliler, “YÖK’ün sadece tavsiye kararı niteliğinde enflasyon oranında artış olabileceğini belirtmesi fahiş zamlara engel olamıyor. YÖK, özel üniversitelerin teftişlerini arttırıp, aşırı zam yapanlara mani olunmalıdır. Enflasyon ile mücadele kapsamında devletin ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın özellikle aşırı zam yapan özel üniversitelere denetlemeleri artmalıdır” dediler.