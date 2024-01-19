Bakan Tekin'den özel okullara zam uyarısı

19 Ocak 2024 10:46 - Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024 10:58

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, özel okul zamlarına ilişkin tavan zam oranını yüzde 56.89 olarak belirledi. MEB'in tavan zam oranına uymayan özel okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den açıklama geldi.

Tekin, "Özel okullardaki zam konusunda özel okul temsilcileriyle görüştük, kendilerini uyarıyoruz" dedi.

ÖZEL OKUL ZAM ORANLARI EN FAZLA KAÇ OLABİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğe göre, özel okullarda ara sınıfların eğitim ücreti belirlenirken bir önceki yıl ilan edilen, mevcut öğrenciler için ise kayıt sözleşmesinde yer alan ücret dikkate alınacak. ​​​​​​​

Yönetmeliğe göre, özel okullarda ara sınıfların eğitim ücreti belirlenirken bir önceki yıl ilan edilen ücret, okulda devam eden öğrencilerin eğitim ücreti belirlenirken ise öğrenci kayıt sözleşmesinde belirlenen ücret dikkate alınacak ve bu ücretlere [(bir önceki yılın ortalama yurt içi ÜFE+bir önceki yılın ortalama TÜFE)/2]+5 oranından fazla artış yapılamayacak.

Bu formüle göre yapılan hesaplamalara göre, özel okulların, gelecek yılki eğitim öğretim ücretlerini ara sınıflardaki öğrenciler için en fazla yüzde 56,89 oranında artış yapabileceği öngörülüyor.

NASIL BELİRLENİYOR?

Özel okullar, öğrenci ve kursiyer ücretlerini; veli veya kursiyerlerle yapacakları Bakanlıkça belirlenerek Genel Müdürlük internet sayfasında yayımlanan özel sözleşmelerinde sağlayacaklarını belirttikleri eğitim ve öğretim imkanlarına, gelişmelerine imkan verecek yatırım ve hizmetler ile diğer işletme giderlerine göre tespit ediyor. Dolayısıyla 1,5 ve 9. sınıflara başlayacak öğrencilerin ücretleri, veli ile okul arasındaki sözleşme hükümlerine göre belirlenecek.

Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre, öğrenim ücreti ve diğer ücretler, kurumlarca her sene belirlenerek ocak ayından itibaren en geç mayıs ayının sonuna kadar ilan ediliyor.

Mevzuata göre, özel okullar, öğrenci veya kursiyerlerden; yemek, kahvaltı, servis, pansiyon, yatakhane, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt ve benzeri hizmetler karşılığında alacakları ücretleri mayıs ayının sonuna kadar ayrıca tespit ediyor. Bu hizmetlerden, talep eden veliler faydalanıyor.

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre kurumlar ücret ilanlarını, Millî Eğitim Bakanlığının Bilişim Sistemleri (MEBBİS) programına işleyerek alınan çıktının bir örneğinin süresi içinde doğrudan bağlı bulundukları milli eğitim müdürlüğüne veriyor ve belirtilen süre sonuna kadar kurumda velilerin görebilecekleri bir yere asıyor.