Özel okullarda zam tartışmasında 'yüzde 60' mutsuzluğu
Geçtiğimiz ağustos ayında MEB tarafından özel okullara ilişkin bir dizi yeni karar alınmıştı. Kararlardan birisi de zam oranındaki sınırdı. Ancak maliyet artışını gerekçe gösteren kimi özel okullar erken kayıtla sınırı aşmaya başladı. Özel okullarda yeni dönem için beklenen yüzde 60 zam velilerin tepkisini çekerken, özel okul temsilcileri ise rakamı az bularak yüzde 100 oranında talepleri olduğunu söylüyor.
MEB geçtiğimiz ağustos ayında Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişikliğe gitmiş, sınıf düzeninden zam oranına kadar çok sayıda güncelleme yapmıştı.
Yeni düzenlemeyle okulların ara sınıflarının eğitim ücreti belirlenirken bir önceki eğitim öğretim yılında ilan edilen ücreti dikkate alınacak. Okulda devam eden öğrencilerin eğitim ücretinde ise öğrenci kayıt sözleşmesindeki ücret belirleyici olacak.
Yönetmelikte, "bu ücretlere (bir önceki yılın ortalama yurt içi ÜFE+bir önceki yılın ortalama TÜFE)+5 oranından fazla artış yapılamayacak." ifadelerine yer verilmişti.
YÜZDE 60 ZAM
Geçen öğretim yılında zam oranı yüzde 65 olarak belirlenmişti. Ücret artışlarına 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için Milli Eğitim Bakanlığı'nca yüzde 60 sınırı getirileceği tahmin ediliyor.
Fakat kimi özel okullar maliyetleri gerekçe göstererek erken kayıt yapıp bunun iki katı fazlasını uyguluyor.
İKİ TARAF DA MUTSUZ
NTV Haber’de yer alan habere göre, özel okul temsilcileri yüzde 60 zammın, artan maliyetler nedeniyle yeterli olmayacağı görüşünde. Sektör temsilcileri, fiyat artışının en az yüzde 100 olması gerektiğini belirtiyor.
Veliler özel okul fiyatlarının denetlenmesini istiyor. Özel okul temsilcileri ise, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirleyeceği zam oranında artan maliyetlerin göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguluyor.