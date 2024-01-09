Özel okullarda zam tartışmasında 'yüzde 60' mutsuzluğu

9 Ocak 2024 21:59 - Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2024 21:59

MEB geçtiğimiz ağustos ayında Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişikliğe gitmiş, sınıf düzeninden zam oranına kadar çok sayıda güncelleme yapmıştı.

Yeni düzenlemeyle okulların ara sınıflarının eğitim ücreti belirlenirken bir önceki eğitim öğretim yılında ilan edilen ücreti dikkate alınacak. Okulda devam eden öğrencilerin eğitim ücretinde ise öğrenci kayıt sözleşmesindeki ücret belirleyici olacak.

Yönetmelikte, "bu ücretlere (bir önceki yılın ortalama yurt içi ÜFE+bir önceki yılın ortalama TÜFE)+5 oranından fazla artış yapılamayacak." ifadelerine yer verilmişti.

YÜZDE 60 ZAM

Geçen öğretim yılında zam oranı yüzde 65 olarak belirlenmişti. Ücret artışlarına 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için Milli Eğitim Bakanlığı'nca yüzde 60 sınırı getirileceği tahmin ediliyor.

Fakat kimi özel okullar maliyetleri gerekçe göstererek erken kayıt yapıp bunun iki katı fazlasını uyguluyor.

İKİ TARAF DA MUTSUZ

NTV Haber’de yer alan habere göre, özel okul temsilcileri yüzde 60 zammın, artan maliyetler nedeniyle yeterli olmayacağı görüşünde. Sektör temsilcileri, fiyat artışının en az yüzde 100 olması gerektiğini belirtiyor.

Veliler özel okul fiyatlarının denetlenmesini istiyor. Özel okul temsilcileri ise, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirleyeceği zam oranında artan maliyetlerin göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguluyor.