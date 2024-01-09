Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Özel okullarda zam tartışmasında 'yüzde 60' mutsuzluğu

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Geçtiğimiz ağustos ayında MEB tarafından özel okullara ilişkin bir dizi yeni karar alınmıştı. Kararlardan birisi de zam oranındaki sınırdı. Ancak maliyet artışını gerekçe gösteren kimi özel okullar erken kayıtla sınırı aşmaya başladı. Özel okullarda yeni dönem için beklenen yüzde 60 zam velilerin tepkisini çekerken, özel okul temsilcileri ise rakamı az bularak yüzde 100 oranında talepleri olduğunu söylüyor.

    Özel okullarda zam tartışmasında &#039;yüzde 60&#039; mutsuzluğu
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    MEB geçtiğimiz ağustos ayında Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişikliğe gitmiş, sınıf düzeninden zam oranına kadar çok sayıda güncelleme yapmıştı.

    Yeni düzenlemeyle okulların ara sınıflarının eğitim ücreti belirlenirken bir önceki eğitim öğretim yılında ilan edilen ücreti dikkate alınacak. Okulda devam eden öğrencilerin eğitim ücretinde ise öğrenci kayıt sözleşmesindeki ücret belirleyici olacak.

    Yönetmelikte, "bu ücretlere (bir önceki yılın ortalama yurt içi ÜFE+bir önceki yılın ortalama TÜFE)+5 oranından fazla artış yapılamayacak." ifadelerine yer verilmişti.

    YÜZDE 60 ZAM

    Geçen öğretim yılında zam oranı yüzde 65 olarak belirlenmişti. Ücret artışlarına 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için Milli Eğitim Bakanlığı'nca yüzde 60 sınırı getirileceği tahmin ediliyor.

    Fakat kimi özel okullar maliyetleri gerekçe göstererek erken kayıt yapıp bunun iki katı fazlasını uyguluyor. 

    İKİ TARAF DA MUTSUZ

    NTV Haber’de yer alan habere göre, özel okul temsilcileri yüzde 60 zammın, artan maliyetler nedeniyle yeterli olmayacağı görüşünde. Sektör temsilcileri, fiyat artışının en az yüzde 100 olması gerektiğini belirtiyor.

    Veliler özel okul fiyatlarının denetlenmesini istiyor. Özel okul temsilcileri ise, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirleyeceği zam oranında artan maliyetlerin göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguluyor.

    Özel OkulZam
    Haberler > Ekonomi > Özel okullarda zam tartışmasında 'yüzde 60' mutsuzluğu
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Dış ticaret açığında şaşırtan daralma - EkonomiDış ticaret açığında şaşırtan daralmaEmekliler 'bu ücretten aşağı olmamalı' dedi - EkonomiEmekliler 'bu ücretten aşağı olmamalı' dedi2000 sonrası SGK girişi olanlar dikkat - Ekonomi2000 sonrası SGK girişi olanlar dikkatUzman isim 'Beklenti zayıfladı' dedi, çarpıcı altın tahminini paylaştı - EkonomiUzman isim 'Beklenti zayıfladı' dedi, çarpıcı altın tahminini paylaştıABD'deki 50 trilyon dolarlık buluşmaya gitmeyecek - EkonomiABD'deki 50 trilyon dolarlık buluşmaya gitmeyecekTrafiğe çıkarken dikkat, plakalarda yeni dönem resmen başladı - EkonomiTrafiğe çıkarken dikkat, plakalarda yeni dönem resmen başladıMevduat faizlerinde rüzgar tersine döndü - EkonomiMevduat faizlerinde rüzgar tersine döndüSSK ve Bağ-Kur emeklisine seyyanen değil oransal zam! - EkonomiSSK ve Bağ-Kur emeklisine seyyanen değil oransal zam!ABD'de Halkbank'a açılan dava düştü - EkonomiABD'de Halkbank'a açılan dava düştüKAP'TAN HALKBANK OWENS DAVASI SON DAKİKA - EkonomiKAP'TAN HALKBANK OWENS DAVASI SON DAKİKA
    Sonraki Haber Yükleniyor...