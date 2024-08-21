Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Zenginlere vergi affı mı geliyor? Cevdet Yılmaz'dan açıklama geldi
✓ DOĞRULUK KONTROLÜ

Zenginlere vergi affı mı geliyor? Cevdet Yılmaz'dan açıklama geldi

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Zenginlere vergi affı mı geliyor? Cevdet Yılmaz&#039;dan açıklama geldi

Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Zenginlere vergi affı geliyor' yönündeki iddialarla ilgili açıklama yaptı. "Hiçbir aşamada gündeme dahi gelmemiştir." ifadelerini kullanan Yılmaz, "Medya ve sosyal medyada isim ve kaynak ortaya konmadan hükümetimizin çalışmaları hakkında yapılan temelsiz açıklamalara ve spekülatif yorumlara itibar edilmemelidir" diye konuştu.

Yazar Erol Mütercimler'in Youtube kanalında yaptığı açıklama sosyal medyada tartışıldı.

"Mehmet Şimşek iki hafta önce istifa etmiş. Fakat Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz araya girmiş. Zor bela razı ediyorlar." ifadelerini kullanan Mütercimler'in bu iddiasına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan açıklama geldi.

X hesabından bir paylaşım yapan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Medya ve sosyal medyada isim ve kaynak ortaya konmadan hükümetimizin çalışmaları hakkında yapılan temelsiz açıklamalara ve spekülatif yorumlara itibar edilmemelidir.

Hükümetimiz, resmi politika belgelerinde veya yetkililerce yapılan açıklamalar ile izleyeceği politikaları ve kapsamlı etki değerlendirmeleri sonrasında aldığı kararları şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşmaktadır.

Meclis’imizden geçen son vergi paketi de bu aşamalardan geçerek teklif halini almış ve Meclis’imizin taktiri ile yasalaşmıştır. 

Bu süreçlerde “zenginlere vergi affı” hiç bir aşamada gündeme dahi gelmemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın vergi paketi hususunda tercihleri tam aksine net bir şekilde geniş kesimlerinden yana, çok kazanandan çok almayı öngören bir yaklaşım ile çalışmaların yapılması yönünde olmuştur.

Aziz milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızı da bu yalanları yaymaya çalışanları da gayet iyi tanımaktadır."

Düzenleyen:  - Ekonomi

Doğruluk Kontrolü

Yanlış
İddia Sahibi: Erol Mütercimlerİddia Orijinal Linki: Orjinaline Git
Dayak yediği eniştesine kurşun yağdırdı, ardından araç ile üzerinden geçtiKâbus büyüyor! Maymun Çiçeği bir ülkede daha görüldü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
70 bin adet tarihi geçmiş ürün! Mersin'de gıda teröristlerinin kirli oyununu ekipler bozdu - EkonomiGıda teröristlerinin kirli oyununu ekipler bozduKonkordato talebinde patlama! En riskli sektörler belli oldu - EkonomiKonkordato talebinde patlama!Borsada da endişe kaynağı! Yeni konkordatolar gelir mi? - EkonomiYeni konkordatolar gelir mi?Mersin'de guava hasadı başladı! Kilosu tarlada 25 TL - EkonomiMersin'de hasadı başladı, kilosu tarlada 25 TLMerkez Bankası 2024'te faiz indirimi yapacak mı? Morgan Stanley'den dikkat çeken analiz - EkonomiMerkez 2024'te faiz indirimi yapacak mı?Petrol fiyatı düşüyor! Akaryakıta indirim gelir mi? - EkonomiAkaryakıta indirim gelir mi?
Sonraki Haber Yükleniyor...