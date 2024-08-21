Zenginlere vergi affı mı geliyor? Cevdet Yılmaz'dan açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Zenginlere vergi affı geliyor' yönündeki iddialarla ilgili açıklama yaptı. "Hiçbir aşamada gündeme dahi gelmemiştir." ifadelerini kullanan Yılmaz, "Medya ve sosyal medyada isim ve kaynak ortaya konmadan hükümetimizin çalışmaları hakkında yapılan temelsiz açıklamalara ve spekülatif yorumlara itibar edilmemelidir" diye konuştu.

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Yazar Erol Mütercimler'in Youtube kanalında yaptığı açıklama sosyal medyada tartışıldı.

"Mehmet Şimşek iki hafta önce istifa etmiş. Fakat Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz araya girmiş. Zor bela razı ediyorlar." ifadelerini kullanan Mütercimler'in bu iddiasına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan açıklama geldi.

X hesabından bir paylaşım yapan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Medya ve sosyal medyada isim ve kaynak ortaya konmadan hükümetimizin çalışmaları hakkında yapılan temelsiz açıklamalara ve spekülatif yorumlara itibar edilmemelidir.

Hükümetimiz, resmi politika belgelerinde veya yetkililerce yapılan açıklamalar ile izleyeceği politikaları ve kapsamlı etki değerlendirmeleri sonrasında aldığı kararları şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşmaktadır.

Meclis’imizden geçen son vergi paketi de bu aşamalardan geçerek teklif halini almış ve Meclis’imizin taktiri ile yasalaşmıştır.

Bu süreçlerde “zenginlere vergi affı” hiç bir aşamada gündeme dahi gelmemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın vergi paketi hususunda tercihleri tam aksine net bir şekilde geniş kesimlerinden yana, çok kazanandan çok almayı öngören bir yaklaşım ile çalışmaların yapılması yönünde olmuştur.

Aziz milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızı da bu yalanları yaymaya çalışanları da gayet iyi tanımaktadır."