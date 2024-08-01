Fiyatlar Oxford'u sallıyor! Vakıfların ücreti Avrupa'ya kaçırtıyor

Türkiye’deki vakıf üniversitelerinin ücretleri Avrupa’daki en iyi okulların üzerinde. Aileler, dünyada en iyiler varken ‘Evladım neden Türkiye’de okusun’ demeye başladı. Eğitim Danışmanı Deniz Akar “Türkiye’deki eğitim ücretlerinde ciddi bir dengesizlik var. Yeni fiyatlar açıklandı yoğun başvuru almaya başladık. Pek çok aile Avrupa hazırlıkları yapıyor” dedi.

MAHMUT ÖZAY'IN HABERİ - Türkiye’deki vakıf liselerinin ve üniversitelerinin ücretleri enflasyon rakamlarının üzerinde artıyor. Lise ve üniversite sınavlarının ardından çocuklarını kayıt ettirmek için okul okul gezen aileler fiyatlar karşısında şoke oluyor. Kimi vakıf liselerinin fiyatları yurt dışındaki en iyi üniversitelerin fiyatlarını geçmiş durumda...

Dünyanın bilinen en saygın üniversitelerin başında gelen Oxford Üniversitesinin yıllık eğitim ücreti 25 bin sterlin iken Türkiye’nin önde gelen vakıf liselerinden birinin yıllık ücreti 1 milyon TL üzerinde açıklandı. Fiyatlar arasındaki bu dengesizlik ve yurt dışına doğru yaşanan kayma hakkında konuştuğumuz Global Vizyon Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı Genel Müdürü Deniz Akar “Son birkaç yıldır eğitim fiyatlarındaki bu dengesizliğe dikkat çekiyorduk. Türkiye’deki vakıf lisesi ve üniversitesi fiyatlandırmalarında ciddi bir dengesizlik mevcut. Aileler çocuklarına kaliteli eğitim aldırmak istiyor ve bunun için ciddi miktarları gözden çıkarıyorlar fakat burada şöyle bir nokta devreye giriyor. Ebeveynler ‘Çocuğumu yurt dışında dünya sıralamasındaki okullarda okutacakken neden Türkiye’de okutayım?’ demeye başladı” diye konuştu.

BU İŞTE BİR GARİPLİK VAR!

Deniz Akar “Hâlihazırda yaşanılan bu ortamda bir gariplik mevcut. Döviz kurundaki dalgalanmaya rağmen Türkiye’deki eğitim fiyatları Avrupa’nın üzerinde kalıyorsa burada bir terslik var demektir. Bugün Türkiye’de eğitim alan bir üniversite öğrencisinin tüm konaklama, yeme-içme, sosyal faaliyet gibi giderlerini dahi dâhil etsek Türkiye’deki üst düzey vakıf okullarının ücretlerinden daha uygun fiyatlı eğitimi yurt dışında alabiliyorlar” dedi.

Aileleri, Türkiye’de eğitim yerine yurt dışına yönlendiren en önemli noktalardan bir tanesi eğitimdeki kalite... Türkiye’deki en yüksek fiyatları okullar dünya sıralamalarında yer alamazken kimi zaman fiyatları bu okullardan çok daha düşük okullar dünya sıralamalarında ilk 500’ün içerisinde yer alıyorlar.

DİL EĞİTİMİ VE KONAKLAMA DAHİL 10 BİN DOLARDAN BAŞLIYOR

Türkiye’de bir vakıf üniversitesinde yıllık eğitim ücreti ortalama 10-15 bin dolar iken bu ücretler Amerika’da 10 bin dolar, İngiltere’de 13 bin dolar, Kanada’da 14 bin dolar, Hollanda’da 13 bin dolar, İsveç’te 9 bin dolar, Almanya’da 6 bin dolar ve Polonya’da 3 bin dolardan başlıyor.

Öğrencilerin yurt dışı eğitimde en çok çekindiği konu dil bariyeri oluyor. Aslında Türkiye’deki vakıf üniversitelerinde de aynı durum mevcut. Öğrenciler vakıf üniversitelerinde de yabancı dilde eğitim aldığından dil yeterliliği için dil hazırlık sınıfı okumak zorunda. Türkiye’de vakıf üniversitelerinde hazırlık yılı dil eğitimi en az 10-15 bin dolar bandında iken yurt dışında yoğun dil eğitimi ve konaklama dâhil 10 bin dolardan başlıyor.

Akar “Türkiye’deki vakıf üniversitelerinin hazırlık sınıflarıyla yurt dışındaki dil hazırlık sınıfları karşılaştırıldığında fiyatlar hemen hemen aynı. Burada kritik nokta öğrencinin Türkiye’de öğrendiği dil seviyesi ile yurt dışındakinin bambaşka olması. Öğrenci yurt dışında dil öğreniminde daha hızlı yol katediyor. Öğrenci 6-9 arasında IELTS, TOEFL ve PTE’de gerekli olan skoru alabilmeyi garantiliyor” dedi.

AİLELER BİLİNÇLİ, KALEM KALEM HESAPLIYORLAR

Danışman Deniz Akar “2024 yılı üniversite ve lise fiyatlarının açıklanmasıyla birlikte ailelerden yoğun görüşme talebi almaya başladık. Çocuğunu vakıf lisesi ya da üniversitesine göndermeyi düşünen aileler fiyatları görünce, Avrupa’daki alternatiflerini de araştırma ihtiyacı hissetti. Pek çok aile bu konuda oldukça bilinçli. Okulların dünya sıralamasındaki yerlerinden, öğrencilerin gittikleri ülkede ne kadar aylık harcama yapacağına kadar her maddeyi hesaplıyor. Bu hesaplamanın sonunda pek çok aile Avrupa hazırlıkları yapmaya başladı” dedi.

Öte yandan okurken çalışma iznine sahip olmak öğrencileri cezbediyor.