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Dar gelirlinin vergi yükü artacak mı? Bakan Şimşek, yeni paketin kritik detayını paylaştı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dar gelirlinin vergi yükü artacak mı? Bakan Şimşek, yeni paketin kritik detayını paylaştı
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Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün Meclis'e sunulan yeni vergi paketiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Paketin, "Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınması" ilkesiyle hazırlandığını belirten Şimşek, dar gelirlilere yönelik bir düzenleme içermediğini söyledi. 

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bugün en düşük emekli maaşının 12.500 liraya çıkarılmasını da içeren yeni vergi kanunları ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Yeni vergi paketiyle kayıt dışılığın önlenmesi ve vergi adaletinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Yeni düzenlemeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Şimşek, önemli açıklamalarda bulundu.

DAR GELİRLİYİ NASIL ETKİLEYECEK 

Paketi hazırlarken tarafların görüşünün alındığını da belirten Bakan Şimşek, dar gelirlilerin paketten etkilenmeyeceğini söyledi. Şimşek, "Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınması" ilkesiyle paketin hazırlandığını söyledi. 

"MALİ DİSİPLİNİ GÜÇLENDİRECEK ADIMLAR ATACAĞIZ"

"Pakette, vergi adaletinin güçlendirilmesi, sermayeye yönelik vergi uygulamaları getirilmesi ve doğrudan vergilerin payının artırılması için düzenleme önerileri bulunuyor." diyen Şimşek, "Çalışmalarımızı, Türkiye'de vergilendirilmemiş alan bırakılmaması amacıyla yürütmeye devam edeceğiz. Kayıt dışılıkla kararlı mücadele ve gönüllü uyumu artıracak, bu yolla mali disiplini güçlendirecek adımlar atacağız" ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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