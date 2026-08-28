UEFA Avrupa Ligi'nde kura heyecanı: Beşiktaş'ın rakipleri belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi, Monako'da gerçekleştiriliyor. Play-off turunda Litvanya'nın Kauno Zalgiris takımını eleyerek adını lig aşamasına yazdıran Beşiktaş, rakiplerini bekliyor.

Avrupa'nın kulüpler düzeyinde 2 numaralı futbol turnuvasının lig aşaması kuraları, Monako'da çekiliyor. TSİ 14.00'te başlayan kurada her takım için 4 torbadan 2'şer olmak üzere toplam 8 rakip belirlenecek.

İstanbul'da 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Kauno Zalgiris'e Litvanya'da 1-0 mağlup olmasına karşın UEFA Avrupa Ligi'nde adını lig aşamasına yazdıran Beşiktaş, kura çekimine 4'üncü torbadan katılıyor.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ

Bayer Leverkusen (deplasman)

UEFA Avrupa Ligi fikstürü en geç 30 Ağustos Pazar günü açıklanacak.

Avrupa Ligi'nde lig aşamasının ilk hafta maçları 16-17 Eylül'de oynanacak. Lig aşaması, 28 Ocak 2027'de tamamlanacak. Final maçı, 26 Mayıs 2027'de Almanya'nın Frankfurt kentinde yapılacak.

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