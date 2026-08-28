UEFA Avrupa Ligi'nde kura heyecanı: Beşiktaş'ın rakipleri belli oluyor
UEFA Avrupa Ligi 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi, Monako'da gerçekleştiriliyor. Play-off turunda Litvanya'nın Kauno Zalgiris takımını eleyerek adını lig aşamasına yazdıran Beşiktaş, rakiplerini bekliyor.
Avrupa'nın kulüpler düzeyinde 2 numaralı futbol turnuvasının lig aşaması kuraları, Monako'da çekiliyor. TSİ 14.00'te başlayan kurada her takım için 4 torbadan 2'şer olmak üzere toplam 8 rakip belirlenecek.
İstanbul'da 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Kauno Zalgiris'e Litvanya'da 1-0 mağlup olmasına karşın UEFA Avrupa Ligi'nde adını lig aşamasına yazdıran Beşiktaş, kura çekimine 4'üncü torbadan katılıyor.
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BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ
Bayer Leverkusen (deplasman)
Avrupa Ligi'nde lig aşamasının ilk hafta maçları 16-17 Eylül'de oynanacak. Lig aşaması, 28 Ocak 2027'de tamamlanacak. Final maçı, 26 Mayıs 2027'de Almanya'nın Frankfurt kentinde yapılacak.