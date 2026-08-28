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İzmir Manifest konseri iptal mi? Manifestival yapılacak mı? Konser programında son durum

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İzmir Manifest konseri iptal mi? Manifestival yapılacak mı? Konser programında son durum

Manifest'in kurucusu ve menajeri Tolga Akış'ın gözaltına alınması ardından grubun İzmir programının akıbeti merak konusu oldu. Manifestival kapsamında gerçekleşecek olan konsere hazırlanan vatandaşlar, etkinliğin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, İzmir Manifest konseri iptal mi? Manifestival yapılacak mı?

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Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış'ın gözaltına alınmasının ardından grubun konser programı merak konusu oldu. 28, 29 ve 30 Ağustos tarihlerinde Kültürpark Zeytin Sahne'de gerçekleştirilmesi planlanan Manifestival'e kısa süre kala yaşanan gelişme, festivalin akıbetini de gündeme taşıdı. Üç gün sürecek etkinlik için hazırlıklarını sürdüren müzikseverler, programda herhangi bir değişiklik olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, Tolga Akış'ın gözaltına alınmasının ardından Manifestival İzmir iptal edildi mi? Manifest konserleri gerçekleşecek mi?

İzmir Manifest konseri iptal mi? Manifestival yapılacak mı? Konser programında son durum
Başlık Resmiİzmir Manifest konseri iptal mi? Manifestival yapılacak mı? Konser programında son durum

MANİFEST KONSERİ İPTAL Mİ?

27 Ağustos 2026 saat 22.00 itibarıyla Manifestival İzmir'in veya üç gün boyunca düzenlenecek konserlerin iptal edildiğine ya da ertelendiğine ilişkin resmi kaynaktan bir açıklama gelmedi. Manifest'in resmi bilet sayfasında 28, 29 ve 30 Ağustos İzmir tarihleri hâlâ programda yer alıyor.

Manifestival İzmir yalnızca Manifest grubuna değil, farklı sanatçılara ev sahipliği yapacak. Açıklanan programa göre 28 Ağustos Cuma günü Manifest'in yanı sıra M Lisa, Anıl Piyancı ve Ege Can Sal; 29 Ağustos Cumartesi günü Tuana, Kozmos ve Zeki Arkun; 30 Ağustos Pazar günü ise Selin, Ege Çubukçu ve Melis Karaduman sahne alacak.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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