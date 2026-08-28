FETÖ'cü Kemal Batmaz'ın kızı Esra Batmaz yakalandı

İstanbul ve Muğla'da FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, Akıncı Üssü’nde yakalanan Kemal Batmaz’ın kızı Esma Batmaz İstanbul’da, Ankara Adliyesi’nde hakim ve savcı olarak görev yaparken KHK ile ihraç edilen Bilal Köseoğlu’nun kızı Hilal Köseoğlu ise Muğla’da yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

2 İLDE BÜYÜK OPERASYON

Yürütülen çalışmalar kapsamında bugün saat 05.45 sıralarında İstanbul’da 3, Muğla’da ise 1 adrese yönelik arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildi. Operasyonlarda, Akıncı Üssü’nde yakalanan Kemal Batmaz’ın kızı Esma Batmaz İstanbul’da, Ankara Adliyesi’nde hakim ve savcı olarak görev yaparken KHK ile ihraç edilen ve halen Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan Bilal Köseoğlu’nun kızı Hilal Köseoğlu ise Muğla’da yakalandı.

Kemal Batmaz

DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, materyallerin tasnif ve inceleme işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, 2016 yılından bu yana yurt dışında olduğu tespit edilen Yakup Aykın ile 2026 yılı Temmuz ayında yurt dışına çıkış kaydı bulunan Sami Yılmaz’ın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası