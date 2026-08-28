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Binlerce hesap kapatıldı: Sosyal medyada çarpıtma devri sona eriyor

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Binlerce hesap kapatıldı: Sosyal medyada çarpıtma devri sona eriyor

Dezenformasyon ve tehdit içerikli paylaşımlar yapan sosyal medya hesaplarına yönelik erişim engelleri artırıldı. Son 7 ayda 6 bin 644 hesaba erişim kısıtlaması getirildi.

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Gamze Erdoğan
GAMZE ERDOĞAN

Soruşturma süreçlerini resmî kaynaklara dayanmadan içerik üreten ve dezenformasyon yapan kişilere yönelik ilk adımlar atılmaya başlandı. Bu yolla görünürlük ile gelir elde eden hesaplara karşı tedbirler devreye alınıyor.

Kuytucular ve Kurişler yapılanmalarına yönelik dezenformasyon ve tehdit içerikli paylaşımlar yapan 500’den fazla sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

Binlerce hesap kapatıldı: Sosyal medyada çarpıtma devri sona eriyor
Başlık ResmiBinlerce hesap kapatıldı: Sosyal medyada çarpıtma devri sona eriyor
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Cinayete kurban giden Narin Güran olayını konu edinen “Şeytantepe” belgeseline adli soruşturma başlatılmasının da bu kararlar kapsamında olduğu ifade edildi.

Binlerce hesap kapatıldı: Sosyal medyada çarpıtma devri sona eriyor
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'Şeytantepe' belgeseline soruşturma! Narin Güran soruşturmasına dair içerikler mercek altında

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda son 7 ayda 6 bin 644 hesaba erişim engeli uygulandı. En fazla kısıtlama X platformunda gerçekleşirken; onu Instagram, TikTok, Facebook, YouTube ve Spotify takip etti.

Terör örgütleri ve dezenformasyon ağlarının kriz dönemlerinde bilgi kirliliği oluşturmayı hedeflediğine dikkat çekiliyor.

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