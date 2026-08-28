Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Kültür - Sanat

Sinemada bu hafta | Gladyatör'ün yönetmeninden pandemi filmi: Yaşamanın bedeli

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Sinemada bu hafta | Gladyatör'ün yönetmeninden pandemi filmi: Yaşamanın bedeli
Fotoğraf Başlığı Gladyatörün yönetmeninden pandemi filmi: Yaşamanın bedeli

"Alien",“Blade Runner” ve “Gladyatör” gibi filmlerin usta yönetmeni Ridley Scott, doksanına merdiven dayamışken bir pandemi filmiyle geldi. “Köpek ve Yıldızlar” adlı eser, dokunaklı olsa da yönetmenin filmografisinde alt sıralara yerleşiyor.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A
Murat Öztekin
MURAT ÖZTEKİN

Salgınlar ve virüsler neredeyse sinemanın başlangıcından itibaren filmlere konu oldu; 1930’larda türe dönüşmeye başladı. Ancak COVID-19 pandemisi medyada çok gözümüze sokulduğundan olsa gerek bu janr son yıllarda beyazperdede biraz düşüşe geçti. “Locked Down” ve “Eddington” gibi filmler ise istisna olarak kaldı.

USTA YÖNETMEN YENİ BİR TÜRDE

Fakat “Blade Runner”, “Alien” ve “Gladyatör” gibi meşhur filmlerin yönetmeni Ridley Scott, 90 yaşına merdiven dayamışken pandemi sonrasında geçen “postapokaliptik” (“kıyamet sonrası”) diyebileceğimiz bir eserle karşımıza çıkıyor.

ÖNERİLEN HABERLER
Yeşilçam’ın ela gözlü yıldızı Pembe Mutlu yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali sosyal medyada paylaşıldı
MAGAZİN

Yeşilçam’ın ela gözlü yıldızı Pembe Mutlu yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali sosyal medyada paylaşıldı

COVID-19’u hatırlatan “Köpek ve Yıldızlar” (The Dog Stars) adlı yapımda pandemi sonrasında boşalan dünyada kendisine yeni bir hayat kuran genç pilot Hig’in arayış hikâyesi merkeze alınıyor. Filmin başrollerinde Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley ve Guy Pearce yer alıyor.

Gladyatörün yönetmeninden pandemi filmi: Yaşamanın bedeli
Başlık ResmiGladyatörün yönetmeninden pandemi filmi: Yaşamanın bedeli

İNSANLAR ÖLDÜ, MEDENİYET ÇÖKTÜ

2035 senesinde geçen hikâyede, pandemi sebebiyle milyarlarca insan ölmüş, şehirler boşalmış ve hâliyle medeniyet çökmüştür. Hayatta kalabilen kişiler ise kırsalda emniyetli alanlarını inşa etmişlerdir. Genç pilot Hig ile yaşlı yoldaşı Bangley, ormanlar arasında izole bir hayat kuranlar arasındadır.

Dünyada mühimmat kalmazken Bangley, kendi imal ettiği mermilerle yanlarına yaklaşanların beyinlerini dağıtmakta, nahif Hig ise köpeğini yanına alarak uçağıyla etrafı kolaçan etmekte ve gazlı içecekler getirmektedir. (Nedense onlar yok olmamış!) Ancak bu hayat, uzun zamandır karısının yasını tutan Hig’a göre değildir. Genç adam köpeğini kaybettiği bir istilacı saldırısı sonrasında uçağıyla havalanıp başka bir hayatın olduğunu düşündüğü Grand Junction’a doğru yol alır. Ancak uçağı arıza verdiğinde bir ormana iniş yapmak zorunda kalır. Karşısına ise hayatını değiştirecek bir kadın ile babası çıkar…

BAŞARILI SİNEMATOGRAFİ, ZAYIF ATMOSFER

Usta yönetmen Ridley Scott “Blade Runner” gibi filmlerinde dizayn ettiği muazzam atmosferlerle tanınıyor. Peter Heller’ın romanından adapte ettiği bu eserinde de şehirlerden ziyade tabiatı öne çıkararak salgın sonrası dünyanın tekinsiz hâlini tasvir ediyor; efektler yerine, gerçek görüntüleri tercih ediyor. Ancak başarılı sayılabilecek sinematografiye rağmen bütüncül olarak bakıldığında seyirciyi içine çekecek tesirli bir atmosfer meydana getirememiş görünüyor.

Öte yandan Scott, zombivari karakterleri geri plana atarak melankolik bir postapokaliptik film çekmeyi tercih ediyor. Eserin özüne baktığımızda “Hayatta kalmak mı hakikaten yaşamak mı?” meselesi öne çıkıyor. Hemen herkes vefat ederken hayatta kalmanın bedeli, devamlı eşini anan ve bağlanma problemi yaşayan Hig’ın yer aldığı dokunaklı sahnelerle ortaya konuyor. Herkesten şüphe duyan Bangley ile diğer insanlarla yakınlaşmaya çalışan Hig’in farklı tutumları üzerinden de seyirciyi düşünmeye sevk eden bir dilemma meydana getiriliyor.

Ancak klişelerle dolu senaryoda olay yoğunluğu az olduğu için cansız bir eser seyrediyoruz. Hele Allison Janney’nin kötü bir karakter olarak karşımıza çıktığı abartılı kısım var ki başka bir filmden alıp yapıştırılmış gibi!

İşin oyunculuk tarafı ise orta şekerli… Yeterince güçlü karakterler ortaya çıkarılmasa da Jacob Elordi’nin tesirli performansı dikkat çekiyor. Margaret Qualley ise bekleneni vermiyor.

BEKLENTİLERİ KARŞILIYOR MU?

Ezcümle “Köpek ve Yıldızlar” yer yer duygusal anlar barındıran ve seyircinin odağını üzerinde tutan “ortalama” bir eser. Ancak “Ridley Scott” isminin meydana getirdiği beklentileri tam olarak karşılamaktan uzak...

Gladyatörün yönetmeninden pandemi filmi: Yaşamanın bedeli
Başlık ResmiGladyatörün yönetmeninden pandemi filmi: Yaşamanın bedeli

HAFTANIN DİĞER FİLMLERİ

● “Kuşatma Kayıtları”
● “Coyote Acme’ye Karşı”
● “Cebran”
● “Dışarıdakiler: Bir Zamanlar Almanya’da
● “Harry Potter ve Felsefe Taşı”

Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Kültür - Sanat
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
SURİYE'YE DESTEK SÜRECEK
SURİYE'YE DESTEK SÜRECEK
MSB: Fesih kararını memnuniyetle karşıladık
F.BAHÇE'DEN ÇİFTE BOMBA
F.BAHÇE'DEN ÇİFTE BOMBA
Oppong bitti, Puerta sırada!
TEKKE İSTİFA ETTİ
TEKKE İSTİFA ETTİ
"Bu skoru kabul edemem" dedi ve bıraktı
ATIN KUYRUĞUNU BAĞLADIK
ATIN KUYRUĞUNU BAĞLADIK
Uyuyan dev uyanıyor...
YENİ ROTA KONFERANS LİGİ
YENİ ROTA KONFERANS LİGİ
Trabzonspor 9 kişi kaldı, Avrupa Ligi'ne veda etti
SÜRESİZ NAFAKA VİCDANA AYKIRI
SÜRESİZ NAFAKA VİCDANA AYKIRI
Bakan Gürlek'ten önemli açıklamalar
SEÇİM HESABI KIZIŞTI
SEÇİM HESABI KIZIŞTI
Netanyahu ve Ben-Gvir birbirine girdi
BEŞİKTAŞ YENİLGİYLE TURLADI
BEŞİKTAŞ YENİLGİYLE TURLADI
Kartal, Avrupa'ya geri döndü
"TOPRAK KABUL ETMESİN"
Binlerce kişinin acısında adı vardı...
"TERÖRİSTE AF MAF YOK"
AK Partili vekilden çok net sözler!
TÜRKİYE'YE GERİ DÖNÜYOR
TÜRKİYE'YE GERİ DÖNÜYOR
Oosterwolde'nin transferi iptal
BU KEZ HEDEFİNDE GÖL VAR
BU KEZ HEDEFİNDE GÖL VAR
Trump'tan Kanada'yı çileden çıkaracak hamle
ZORLU MAÇLAR BEKLİYOR
ZORLU MAÇLAR BEKLİYOR
F.Bahçe ve G.Saray'ın rakipleri belli oldu
BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR
BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR
Saniyeler içinde her şeylerini kaybettiler
"SÖYLEDİKLERİ UYUŞMUYOR"
Şahin'e tahsisli çakarlı araçla ilgili çarpıcı sözler!
SEÇİMİNİ YAPTI
SEÇİMİNİ YAPTI
Leao'dan Galatasaray'ı şoke eden karar
İŞGALİ İTİRAF ETTİLER!
İŞGALİ İTİRAF ETTİLER!
On binlerce İsrailli Kıbrıs'ı evi görüyor
ALTIN İÇİN KRİTİK GÜN!
ALTIN İÇİN KRİTİK GÜN!
İslam Memiş'ten heyecanlandıran tahmin
GABAR'DA TARİHİ DEĞİŞİM
GABAR'DA TARİHİ DEĞİŞİM
Binlerce kişiye istihdam, milyarlarca dolarlık katkı
İRAN SAVAŞI ABD'Yİ VURDU
İRAN SAVAŞI ABD'Yİ VURDU
Avrupa'daki füze stokları alarm veriyor
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Galatasaray'ın tarihi maçı: 5'i birden kulüpsüz kaldı
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde tarihi maçı: Zaferin 5 kahramanı kulüpsüz kaldı
Kaydet
Türk hakemliği bayır aşağı gidiyor!
Türk hakemliği bayır aşağı gidiyor!
Kaydet
Atın kuyruğunu bağladık: Uyuyan dev uyanıyor...
Atın kuyruğunu bağladık: Uyuyan dev uyanıyor...
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.