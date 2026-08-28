Netanyahu ve Ben-Gvir birbirine girdi! Seçim öncesi dikkat çeken restleşme

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir arasında seçimlerde ittifak tartışması çıktı. Netanyahu, Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich'e ortak liste çağrısı yaparken, Ben-Gvir ise Başbakanı Gadi Eisenkot ile "ulusal birlik hükümeti" kurmaya çalışmakla suçladı. İki siyasetçinin sosyal medya üzerinden karşılıklı açıklamaları dikkat çekti.

İsrail siyasetinde seçimler öncesi dikkat çeken bir kriz yaşandı. Başbakan Binyamin Netanyahu ile aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir arasında, sağ partilerin seçimlere ortak listeyle girip girmemesi konusunda görüş ayrılığı ortaya çıktı.

Netanyahu, X hesabından paylaştığı video mesajında Ben-Gvir'in liderliğindeki Yahudi Gücü Partisi ile Bezalel Smotrich'in başkanlığındaki Dini Siyonizm Partisi'nin seçimlere ortak listeyle katılması gerektiğini söyledi.

İsrail sağının geçmiş seçimlerde yaşadığı bölünmelere dikkat çeken Netanyahu, sağ kanadın birlikte hareket ettiğinde seçimleri kazandığını, bölündüğünde ise kaybettiğini savundu. Netanyahu, 1992 seçimlerinde sağın soldan daha fazla oy almasına rağmen partilerin bölünmesi nedeniyle seçimin kaybedildiğini ve bunun ardından Oslo Anlaşmalarının imzalandığını öne sürdü.

Aynı durumun yaklaşan seçimlerde de yaşanabileceğini belirten Netanyahu, Ben-Gvir ve Smotrich'i önümüzdeki günlerde bir araya getireceğini açıkladı. Başbakan, iki siyasetçiye aralarındaki anlaşmazlıkları bir kenara bırakarak ortak liste oluşturma çağrısında bulundu.

Smotrich ise Netanyahu'nun çağrısına kısa bir açıklamayla cevap verdi. Dini Siyonizm Partisi lideri, "Milli kampta birlik ve sorumluluk zamanı" ifadelerini kullandı.

BEN-GVİR'DEN NETANYAHU'YA SERT CEVAP

Netanyahu'nun çağrısına Ben-Gvir'den ise sert tepki geldi. Ben-Gvir, X hesabından yaptığı paylaşımda "Sayın Başbakan, videonuzu anlamadım" ifadelerini kullandı. Ben-Gvir, Netanyahu'yu Gadi Eisenkot ile geniş bir "ulusal birlik hükümeti" kurabilmek amacıyla Yahudi Gücü Partisi'ni zayıflatmaya çalışmakla suçladı.

Son haftalarda Netanyahu ile birkaç kez görüştüğünü belirten Ben-Gvir, kamuoyu araştırmalarına göre Smotrich ile seçim ittifakı yapılması halinde 3-4 sandalye kaybedebileceklerini savundu.

Ben-Gvir, sağ oyların daha etkili kullanılmasının yolunun Ofer Winter ile Smotrich'in ortak listeyle seçime girmesinden geçtiğini ileri sürdü.

Açıklamasında Netanyahu'ya sert ifadeler yönelten Ben-Gvir, "İsrail toprakları tehlikede. İsrail halkı tehlikede. İsrail devleti tehlikede. Eisenkot ile hükümet kurmaman için her şeyi yapacağım!" dedi.

NETANYAHU GERİ ADIM ATMADI

Ben-Gvir'in açıklamalarının ardından Netanyahu da sosyal medya üzerinden cevap verdi. Netanyahu, Ben-Gvir'in kendisini Yahudi Gücü Partisi'ni zayıflatmaya çalışmakla suçlamasına tepki gösterdi.

Başbakan, "Smotrich ile birleşmen için sana çağrı yaptığım için 'zayıf Yahudi Gücü' istediğimi mi söylüyorsun? Tam tersi" ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Ben-Gvir ile Smotrich'in ittifak kurmasının sağ kanadı güçlendireceğini savundu. Smotrich'in partisinin seçim barajının sınırında bulunduğunu belirten Netanyahu, ittifak gerçekleşmezse Eisenkot'un Yair Golan ve Arap partileriyle koalisyon kurabileceğini öne sürdü.

Netanyahu ayrıca Ben-Gvir'in kullandığı "İsrail toprağı tehlikede. İsrail halkı tehlikede. İsrail devleti tehlikede" ifadelerini tekrarlayarak, Ben-Gvir'i kişisel hırsları nedeniyle ülkeyi riske atmakla suçladı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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