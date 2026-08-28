Barcelona, LaLiga'da 2'de 2 yaptı
İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (LaLiga) Barcelona, sahasında Athletic Bilbao'yu 2-0 mağlup etti.
LaLiga'nın ikinci haftasında Barcelona, Spotify Camp Nou Stadı'nda Athletic Bilbao'yu ağırladı.
Ev sahibi takım, 37. dakikada Raphinha ve 82. dakikada Fermin Lopez'in attığı gollerle galip geldi.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Barcelona, ligde 2'de 2 yaparak puanını 6'ya çıkardı.
Athletic Bilbao ise ikinci maçından da puansız ayrıldı.
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