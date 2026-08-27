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Spor

Beşiktaş, Fabio Miretti transferini de duyurdu: İstanbul'a geliş saati belli oldu

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Beşiktaş, Fabio Miretti transferini de duyurdu: İstanbul'a geliş saati belli oldu

Siyah-beyazlılar; Kassoum Ouattara, İlhan Fakılı, Doğan Alemdar, Alexander Nübel, Salih Özcan, Leandro Trossard, Dusan Vlahovic ve Ernest Poku'nun ardından Juventus forması giyen İtalyan futbolcu Fabio Miretti'nin transferini de açıkladı.

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Gökhan Karataş
GÖKHAN KARATAŞ

Transferin en hareketli takımlarından Beşiktaş, Serie A ekibi Juventus’un İtalyan orta sahası Fabio Miretti'yi renklerine bağladığını duyurdu. 23 yaşındaki futbolcu, saat 16.45te İstanbul'da olacak.

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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığımız Fabio Miretti, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bugün İstanbul'a gelecektir. Fabio Miretti’yi taşıyan uçak bugün saat 16.45’te Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır" denildi.

MIRETTI'NİN PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Miretti, Juventus'ta geçtiğimiz sezon 31 maça çıktı ve 1 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.

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