‘Bosna Kasabı’ olarak bilinen Ratko Mladiç öldü!

Bosna'da soykırım, savaş suçu ve insanlığa karşı suçlardan mahkum edilerek müebbet hapis cezası alan Sırp komutan Ratko Mladic, yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybetti.

"Bosna Kasabı" olarak bilinen Sırp komutan Ratko Mladic, yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybetti.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması (IRMCT), 83 yaşındaki Mladic'in sağlık sorunları gerekçesiyle serbest bırakılma talebini reddetmişti.

Kararda, Mladic'in sağlık durumunun yaşına bağlı olarak hassas olduğu ancak istikrarlı seyrettiği belirtilirken "Mladic yaşamının sonuna yaklaşmakta ancak akut terminal bir hastalıktan muzdarip değil." ifadesi yer almıştı.

Mladic'in Lahey'deki Birleşmiş Milletler (BM) tutukevinde ve hastane bölümünde gerekli tıbbi bakımı alabileceğine hükmedilen kararda, "Mevcut düzenlemeler, onun özel durumuna göre uyarlanmış yüksek kaliteli bakım sağlamaktadır" değerlendirmesine yer verilmişti.

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| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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